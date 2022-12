Tournoi d’évaluation des centres de formation sportive : L’édition 2022 organisée du 19 au 21 décembre prochain à Aplahoué

Vues : 1

La phase nationale du tournoi d’évaluation des centres de formation sportive édition 2022 aura lieu du 19 au 21 décembre prochain à Aplahoué. Organisée par la Direction du Sport et de la Formation Sportive (Dsfs) que dirige Okry Nonvignon, cette compétition est réservée à deux catégories d’équipes. On a les U15 (6 équipes) et les U13 (6 équipes). Lesquelles équipes qualifiées sont déjà réparties dans les groupes. Ainsi, chez les U15, l’équipe du centre de l’Association sportive de Cotonou (As Cotonou) est classée dans la poule A et affrontera Sam Nelly et Kalla. As Lagarde de Calavi sera face Olympique Sportive et AsDec dans la poule B. Chez les U13, Bes Académie, Saint Louis et Abi Sports composent la poule A alors que Afrique Espoir, Vigueur et Cf les Collines s’affronteront dans la poule B.

Selon le calendrier, seuls les premiers de chaque poule joueront les grandes finales au niveau des 2 catégories. Le Directeur Okry Nonvignon appelle les promoteurs desdits centres qualifiés à faire le nécessaire pour répondre présent afin que l’évaluation puisse se dérouler dans les règles de l’art.

Anselme HOUENOUKPO