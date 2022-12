50ème anniversaire de l’amitié sino-béninoise: 22 employés béninois dans les entreprises chinoises primés

Vues : 10

L’Association des entreprises chinoises au Bénin a récompensé les meilleurs employés locaux dans ces entreprises installées au Bénin. C’est à la faveur d’une soirée de remise des prix d’excellence qui a eu lieu le samedi 10 décembre 2022 au palais des Congrès de Cotonou, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la coopération sino-béninoise.

Les meilleurs employés reçoivent leurs prix

Ils sont au total 22 employés distingués dans les entreprises chinoises en service au Bénin. Ces lauréats sont repartis dans trois catégories de prix dont 8 pour le prix de grande contribution, 7 pour le prix de grand dévouement et 7 également pour le prix de grande vertu. Cette soirée du prix de l’excellence est placée sous le thème : « Construire le Bénin, j’en suis fier ».

Qui étaient présents : L’évènement a réuni de nombreuses personnalités. Au nombre de celles-ci, la ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, le Vice-grand chancelier de l’ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadiri, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Erick Jean-Marie Zinsou, l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Holo, l’ambassadeur Moïse Kérékou, l’ambassadeur de la Chine Peng Jingtao, des députés à l’Assemblée nationale et des chinois résidant au Bénin.

Que pensent les autorités : Le Représentant de la Vice-présidente de la République, Falilou Adissa Akadiri a salué les efforts remarquables des lauréats et ceux de la Chine pour la concrétisation des réformes au Bénin. Cette cérémonie, pour lui, honore la coopération entre le Bénin et la Chine et surtout le thème qui inscrit le citoyen au cœur de la nation. Suivant ces propos, c’est l’esprit de l’excellence et de la qualité qui est célébré. Ce qui prouve que le Bénin regorge de citoyens dévoués à la tâche qui peuvent impulser la dynamique de développement. Au nom de son ministre de tutelle, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Erick Jean-Marie Zinsou a précisé que cette soirée revêt un cachet spécial en ce sens qu’elle célèbre les acteurs de la mise en œuvre de projets ayant un impact appréciable sur les efforts de développement du Bénin et le bien-être de ses populations. Leurs actions au quotidien sont fort édifiantes et s’observent dans divers secteurs de la vie nationale. Ainsi, il a énuméré quelques projets réalisés. Entre autres : la construction et la réhabilitation du Stade de l’Amitié Général Mathieu KEREKOU, la construction et la rénovation du Palais des Congrès, la construction du Lycée Technique d’Amitié sino béninoise à Akassato, et d’autres projets en attente de réalisation parmi lesquels figure le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB). Il a exhorté les lauréats à continuer à faire preuve de plus d’abnégation et de disponibilité.

Vue partielle des autorités à la soirée

Pour sa part, le diplomate chinois, Peng Jingtao a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités béninoises pour cette longue année de coopération. Selon lui, on peut tirer beaucoup d’expériences de cette coopération. Il a évoqué les bonnes perspectives qui attendent les deux pays dans les 50 ans à venir. Au nom de ses collègues distingués, Alfred Agbéssi a remercié la Chine qui accomplit des progrès au Bénin.

Par ailleurs : Il faut préciser que ces lauréats viennent de plusieurs entreprises comme Wapco, Huawei, CBT et les entreprises en charge de la construction des routes etc.

Alban Tchalla