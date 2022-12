Augmentation salariale et cas des privés : Wilfried Houngbédji invite les employeurs à suivre la dynamique du gouvernement

S’agissant du cas des Aspirants au métier d’enseignant (AME), Wilfried Houngbédji a affirmé que le gouvernement a fait un effort conséquent sur la situation salariale de ses aspirants en leur octroyant 11 mois de salaire sur 12. Selon lui, les aspirants doivent se réjouir de cette bonne nouvelle puisqu’ils ont désormais l’occasion de postuler après trois ans pour être agents contractuels de l’Etat. « Les portes de la fonction publique leur sont désormais ouvertes puisqu’ils pourront après trois ans passer des tests d’évaluation pour devenir agents contractuels de l’Etat. C’est une perspective formidable pour nos frères et sœurs qui sont au service de l‘administration et notamment dans l’éducation », a déclaré Wilfried Houngbédji.

