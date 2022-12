Mesures sociales annoncées pour les travailleurs: Me Jacques Migan juge historique la revalorisation des salaires

Vues : 2

« C’est la première fois depuis 1960, que nous avons un président élu qui s’occupe du bien-être », selon lui

Jacques Migan, Ex-bâtonnier

Dans le cadre des élections législatives, 07 partis sont en lice pour compétir et rejoindre la 9ème législature. Mais pourront-ils s’en sortir avec ce que disent les textes ? L’ancien bâtonnier, membre du parti Bloc Républicain, Jacques Migan s’est prononcé sur la question ce dimanche 11 décembre 2022 sur l’émission ‘’Carte sur table’’ de Océan Fm. Au cours de l’émission il a également abordé la question de la revalorisation des salaires.

Quels sont les partis qui vont s’en sortir : Au regard des textes, tous les partis en lice pour les législatives de janvier 2023 ne pourront finalement pas se retrouver au parlement. L’ancien bâtonnier Jacques Migan a estimé cette probabilité faible pour les partis de l’opposition et forte pour le Bloc Républicain et l’Up le renouveau. Selon lui, le Parti du renouveau démocratique a eu la brillante idée de fusionner avec le l’Union Progressiste et aura la chance de se retrouver au parlement puisque les partis de la mouvance de par leurs stratégies de campagne sur le terrain gagneront obligatoirement les élections du 08 janvier 2023. « Le tout ne suffit pas d’aller aux élections, il faut aussi obtenir les 10% prévus par les textes. Donc l’UP le Renouveau et le Bloc républicain, qu’on le veuille ou non gagneront », a-t-il notifié. Quant aux autres partis en lice, Me Jacques Migan reste indécis. Selon lui, le parti Fcbe et Les Démocrates partagent le même électorat et donc n’auront pas la chance d’obtenir chacun d’eux les 10%. « C’est l’un mais pas les deux. Un seul parti d’entre les deux pourra franchir la barre. Mais lequel ? Je ne sais pas », a-t-il fait savoir. En ce qui concerne les partis Udbn, moele-Bénin et Mpl, l’ancien bâtonnier a martelé que c’est leur première participation à une élection et que la probabilité est également faible pour eux de se retrouver au parlement. A en croire Me Jacques Migan, les élections législatives du 08 janvier sont capitales parce qu’elles vont déterminer le poids de chaque parti.

Que dit-il de la revalorisation des salaires : « C’est historique, c’est pour la première fois depuis 1960, que nous avons un président élu qui s’occupe du bien-être », a déclaré Jacques Migan au micro de Océan Fm. Selon lui, le Président Talon s’est mis à la place des populations pour vivre les réalités et aller à la solution. A le croire, le hautement social au niveau salarial est fait et applicable de façon immédiate contrairement à ce qui se faisait. Selon Me Migan, Patrice Talon a transformé le Bénin et veille à ce qu’il y ait la paix. Ceci à travers ses exploits dans l’éducation, la sécurité, la mise en place des cantines scolaires, la construction des infrastructures marchandes, la construction des lycées techniques et l’industrialisation du pays. « Ce n’est pas un gouvernement qui berne », a expliqué l’ancien bâtonnier. A le croire, le président a commencé le hautement social depuis son arrivée au pouvoir à travers la construction des routes, l’accès à l’énergie électrique, à l’eau potable, aux soins de santé de qualité et à tout ce qui peut contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Assise Agossa