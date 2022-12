Législatives 2023: Wilfried Houngbédji rassure sur la crédibilité du scrutin

Vues : 7

Le gouvernement de Patrice Talon ne se lasse plus de rassurer sur la bonne tenue du scrutin législatif du 08 janvier 2023. Vendredi dernier, pour une énième fois, son porte-parole face aux médias ne s’en est pas échappé. Voici ce qu’il répond à la récurrence question de l’exclusivité probable du prochain scrutin qui a suscité la polémique dernièrement jusqu’à ce que le parti de l’opposition Les Démocrates fût autorisé par la Cour constitution à regagner la compétition. « Personne n’a empêché personne d’aller aux élections. La loi prévoit les conditions à remplir pour prendre part aux élections. Tous les partis qui remplissent ces conditions prennent part aux élections. Ce n’est pas une affaire de chance, ni d’autorisation » a clarifié Wilfried Houngbédji. Et de poursuivre : « Quand vous parlez d’un principal parti d’opposition, je suis surpris. Il n’y a que les élections qui déterminent le poids politique d’un parti politique sur l’échiquier; et les prochaines élections diront qui est chef de file de l’opposition ». Quant à la garantie que le gouvernement donne pour assurer la transparence des élections, le Porte-parole laissera entendre : « Il n’y a pas plus de garantie que ce qui a toujours été fait dans notre pays. Soyez rassurés, les élections auront lieu. Le dépouillement est public. Les partis ont le droit d’être représentés dans les bureaux de vote. Aucun doute sur la régularité du scrutin. Dites à nos compatriotes de sortir voter et on appréciera les résultats ».

Christian Tchanou