Revalorisation des salaires : Les assurances du gouvernement sur la rencontre de ce mardi à la Présidence

Patrice Talon, Président de la République du Bénin

Plusieurs dizaines de milliards de FCFA sont prévues chaque année pour les travailleurs. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji sur la revalorisation des salaires des agents de l’Etat. Lors de sa traditionnelle séance hebdomadaire d’échanges avec la presse le vendredi 2 décembre 2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir que le gouvernement a déboursé un fond important pour assumer sa promesse en augmentant le salaire des agents de l’Etat. « Si cela est possible, c’est parce que le Gouvernement a travaillé pour bâtir une économie résiliente. Nous allons continuer le travail. Les Ame ont également été pris en compte », a-t-il notifié. Selon lui, les attentes des partenaires sociaux seront satisfaites lors de leur rencontre avec le chef de l’Etat le mardi 6 décembre 2022. En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, le porte-parole a rassuré que le gouvernement et son chef feront tout pour inciter le privé à suivre la même logique. Wilfried Léandre Houngbédji se veut par ailleurs optimiste quant à la mise en application avec effet immédiat de la mesure de revalorisation. Au cours des échanges, il a également martelé que le gouvernement continue de poursuivre sa mission d’accélération des mesures sociales. Selon lui, cette dynamique sociale se remarque déjà par le vote du budget de gestion 2023 où le gouvernement a prévu d’investir énormément dans le social avec plus de 45% du budget consacrés aux actions à portée sociale, soit plus de 1.000 milliards de FCFA.

Assise Agossa