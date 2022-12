Finances : La BOAD autorise 10 milliards pour le site de Houèdo

Vues : 2

Serge Ekue, Président de la BOAD

De quoi s’agit-il : La 133ème session du Conseil d’administration de la BOAD a autorisé un financement de 10 milliards de FCFA pour la viabilisation du site de construction des logements sociaux et économiques de Houédo. Ce financement est nécessaire dans le cadre de la construction en cours dans cette localité de la commune d’Abomey-Calavi de 10 849 logements sociaux et économiques. Les travaux de viabilisation permettront d’assurer une alimentation de qualité en électricité, par l’augmentation de la puissance du réseau d’électricité sur tout le site du projet et la construction d’une usine de traitement d’eau et d’un château d’eau de 500 m³.

Que s’est–il passé : Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni en présentiel à Niamey au Niger pour sa 133ème session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekué, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD. A cette occasion, différents projets ont été approuvés pour plusieurs pays membres. En dehors du financement de Houèdo, le Conseil d’administration a également approuvé la mise en place en faveur de NSIA Banque Benin SA d’une ligne de refinancement de 18,5 Milliards FCFA dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l’UEMOA, suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d’un prêt subordonné. Au total, deux propositions de projets financées sur les ressources du Programme d’urgence à impacts rapides 2022-2024 dénommé SONGTAABA (36 milliards FCFA), trois nouvelles propositions de projets pour un montant global de 45 milliards FCFA, deux lignes de refinancement (28,5 milliards FCFA). Ces nouveaux engagements font au total 109,5 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent à 7182,1 milliards FCFA le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Quid des lignes de crédits :Les administrateurs ont également approuvé la mise en place d’une ligne de crédit du Fonds de l’OPEP, d’un montant de 50 millions € soit 32,798 milliards FCFA, et celle d’une subvention d’un montant de 16,2 millions € soit 10,626 milliards FCFA de la KfW, toutes deux en faveur de la BOAD. Ces lignes sont destinées, respectivement, au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des projets d’énergies renouvelables, et à la mise en place du Fonds pour la Transformation Digitale (FTD). Dans un autre registre, le conseil a examiné le cadre de sauvegarde environnementale et sociale ainsi que la politique d’équité et d’égalité Genre.

Olivier Allotchémè