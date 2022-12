Législatives 2023: Houndété révèle l’enjeu  de la participation des Démocrates

Vues : 3

Le parti Les Démocrates après maintes péripéties est en lice pour les élections législatives, prévues le 08 janvier 2023. A l’occasion d’une session de coordination nationale le 30 novembre 2022, le président du parti Eric Houndété a révélé dans son discours inaugural le principal enjeu de leur participation à ces élections législatives. « Il faudrait être à ce crucial rendez-vous quoi qu’il en coûte pour permettre aux électeurs de décider dans la paix et le secret des urnes du sort de notre démocratie. » a affirmé Eric Houndété qui se réjouit d’avoir esquivé les différents obstacles pouvant empêcher le parti à aller aux élections. Il a tout de même félicité et salué le sacrifice de tous les militants et ses camarades qui ont su placé l’intérêt du parti au-dessus de toutes autres considérations afin de permettre à la formation politique d’être en lice pour les législatives de 2023. Selon lui, le parti Les Démocrates reste quasi exclusif l’espoir de tout un peuple, ce qui est un honneur et une lourde charge qui méritent à la fois d’être portés et supportés. Après avoir gagné la bataille de la participation au scrutin de janvier 2023, le leader du parti a expliqué à ses militants les stratégies à mettre en œuvre pour une victoire glorieuse au soir du 08 janvier 2023. « C’est maintenant que le plus difficile commence. J’en appelle à l’organisation et à l’occupation du terrain afin qu’il n’y ait nulle part où nous n’ayons semé la bonne graine, celle de l’expérience démocratique. Et qu’il, n’y ait nulle part où nos adversaires aient semé livret qui ne soit arraché et jeté au feu. J’en appelle aussi à notre générosité au combat qui aussi passe également par l’apport de notre denier au combat », a-t-il recommandé.

Eric Houndété a pour finir exhorté chacun de ses militants à l’organisation et à posséder le sens d’intérêt général à travers leur implication dans les exercices de terrain. « J’exhorte chacun de nous de garder son calme et sa sérénité et que surtout le travail de mobilisation se poursuive et se renforce dans la paix et dans la discipline », a-t-il conclu.

Assise Agossa