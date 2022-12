Promotion de la destination Bénin : 688 professionnels en Tourisme, Hôtellerie et Restauration outillés

Vues : 6

Vue partielles des bénéficiaires au cours de la formation

De quoi s’agit-il : Pour construire une image attrayante de la destination Bénin et accroître sa fréquentation, le gouvernement du Bénin a procédé au renforcement de capacités de 688 professionnels en Tourisme, Hôtellerie et restauration (THR). Triés à la suite d’un appel à candidature, les bénéficiaires viennent de boucler trois semaines de cours théoriques et pratiques grâce à un programme d’assistance technique signé entre le Gouvernement du Bénin et la Banque mondiale pour « le développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration au Bénin et le renforcement de capacités de 700 professionnels en cours d’emploi ».

Que retenir de cette formation : Cette formation assurée par une vingtaine de formateurs expérimentés a été organisée à trois endroits au Bénin à savoir Cotonou, Abomey et Parakou. Les 688 retenus ont été entretenus pendant plusieurs jours sur plusieurs modules dont : l’Hygiène et sécurité alimentaire, les techniques d’accueil et qualité de service, le module Promotion et commercialisation des produits touristiques et un module relatif au Patrimoine, à l’Histoire et à la Culture du Bénin. Ces principaux modules ont permis de renforcer leurs capacités dans les domaines en lien avec les profils respectifs.

Selon, Mariam Tikada, l’une des participantes, plusieurs thématiques ont été abordées pendant les séances de formation et ont été bien comprises grâce au format de cours utilisé. Elle a révélé que la formation a été purement pratique en dehors de certaines terminologies qui doivent être maîtrisées. « Je trouve que cette initiative du gouvernement est très bien réfléchie. Elle permet de disposer des ressources humaines qualifiées pour élever les services offerts en THR aux normes et Standards internationaux, afin de rendre vraiment compétitive la destination Bénin », a-t-elle laissé entendre en indiquant que de nombreux partages d’expériences entre les participants ont également meublé la formation.

Assise Agossa