Législatives de 2023: Paulin Akponna mobilise les ressortissants du nord résidant à Savè

Paulin Akponna, leader BR

Dans le cadre du scrutin législatif de janvier 2023, Me Paulin Akponna, candidat titulaire sur la liste du parti BR dans la 10ème circonscription regroupant Glazoué, Savè et Ouessè , a rencontré les ressortissants du nord résidant à Savè le dimanche 27 Novembre 2022. C’était dans l’amphithéâtre de la Faseg sis dans la commune. Il était là pour la cause du Bloc Républicain, sa formation politique. Ils sont pour la plupart des jeunes et sont massivement venus écouter leur leader. Me Paulin Akponna leur a été rappelé quelques idéaux du parti, son programme de législature et le rôle important qu’il aura à jouer dans le prochain parlement. Satisfaits de la séance, les jeunes se disent déterminés à accompagner le parti. Émilien Nata, leur porte-parole, a tout promis pour porter haut le flambeau de la formation politique du cheval blanc cabré.

Alban Tchalla