Coupe du monde: Le Sénégal se qualifie en 8e de finale 20 ans après

Tout comme en 2002, la sélection nationale du Sénégal, Les Lions de la Teranga, se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de monde Qatar 2022. L’équipe vient de s’imposer 2 buts à 1 à l’Equateur. Ceci grâce aux réalisations d’Ismaila Sarr (Pen 26e) et Khalidou Koulibaly (69è). Cela fait la 2e victoire d’affilé pour les Lions du Sénégal qui avaient pourtant mal débuté le tournoi. Ils avaient perdu 2-0 contre la Hollande. Les Lions totalisent 6 points et accompagnent les hollandais (1er avec 7points) au second tour dans le groupe A. Grosse performance donc pour Aliou Cissé et ses hommes, qui sont pourtant privés de leur star, Sadio Mané.

Un hasard ou une coïncidence ?

Cette qualification du Sénégal amène une comparaison des chiffres. Tenez, en 2002, le Sénégal logé dans la poule A, a eu une victoire notamment contre la France et deux matchs nuls. Il a marqué un total de 5 buts lors de la phase de groupe et encaissé 4 buts. En 2022, l’équipe se qualifie presque dans les mêmes conditions sauf qu’elle a cette fois-ci obtenu deux victoires et une défaite. Mais, garde le même nombre de buts marqués comme encaissés. Un coup d’œil sur les parcours dans les deux tournois. A souligner qu’en 2002, l’équipe a atteint l’étape des quarts de finale. On se demande si ces Lions qui sont actuellement au Qatar vont rééditer la même performance ?

Parcours du Sénégal en phase de groupe Corée-Japon 2002

France-Sénégal 0-1

Danermark-Sénégal 1-1

Sénégal-Uruguay 3-3

Parcours du Sénégal en phase de groupe Qatar 2022

Pay-Bas-Sénégal 2-0

Qatar- Sénégal 1-3

Sénégal-Equateur 2-1

Anselme HOUENOUKPO