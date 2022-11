23ème Circonscription électorale: Les candidats Démocrates initient une prière d’action de grâce

Vues : 3

Photo de famille après la séance de prière

Dans le cadre de leur participation aux élections législatives de janvier 2023, les candidats du parti Les Démocrates de la 23ème Circonscription électorale ont tenu une prière d’action de grâce à la mosquée centrale d’Abomey le samedi 26 novembre 2022. Il s’agit de Dr Gléssougbé Raoul, Atacho Adonus, Soglo Richard, Kpondéhou Cosme, Gandonou Thibaut, Tohoun Nestor, Goukpanian Philippe, Adjovoyesso Hyacinthe, Azatassou Pélagie et Gankou Brigitte. Ils ont choisi ce weekend pour rendre grâce à Allah le miséricordieux, pour tout ce qui fait pour leur formation politique. L’événement a été rehaussé par la présence du vice-président du parti Eugène Azatassou et du président du parti Grande Solidarité Républicaine (GSR), Antoine Guédou. L’occasion pour l’Imam de cette mosquée, de prier pour la paix au Bénin et surtout pour que les élections législatives de janvier 2023 se passent sans tension ni violence. « Le Bénin s’est toujours fait remarquer par des élections festives et Allah le miséricordieux dans son infini bonté le bénira pour que cette atmosphère de paix et quiétude sociale, continue toujours par régner » a fait savoir l’Imam.

Alban Tchalla