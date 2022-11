77ème anniversaire des Nations Unies au Bénin: L’équipe du MAEC soulève le trophée au terme d’un match de gala

Vues : 2

Initié à l’occasion de la célébration du 77ème anniversaire des Nations Unies, le match de gala qui a opposé l’équipe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) au corps diplomatique a porté ses fruits, le 25 novembre 2022.

De quoi s’agit-il : C’est un match qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Pour porter leurs équipes respectives et profiter de ce moment de détente, plusieurs personnalités enthousiastes se sont retrouvées sur la pelouse. Il y avait entre autres, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, le Doyen du Corps Diplomatique, les ambassadeurs, les chefs d’agences des Nations Unies et leurs personnels, le personnel diplomatique, le personnel du MAEC et bien d’autres. Au coup de sifflet final, c’est l’équipe du MAEC, qui a remporté la victoire par le score de deux buts à zéro (2-0).

Que disent les acteurs : Ce match de gala a coïncidé avec le lancement de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, qui se tient le 25 novembre de chaque année. Le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin, Salvator Niyonzima, a rappelé le double objectif visé à travers ce match. « Ce match de gala est un moment de détente pour oublier le travail, évacuer le stress quotidien et renforcer les liens de collaboration entre nos entités », a-t-il d’abord précisé avant de souligner que « ce jour est également le lancement de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre. Nous en profitons pour réaffirmer notre engagement contre les VBG. Toutes et tous, nous disons non aux violences basées sur le genre ». De manière symbolique le Coordonnateur Résident, Salvator Niyonzima a remis au ministre Aurélien Agbénonci une écharpe orange, visuel utilisé dans les campagnes de lutte contre la violence basée sur le genre. En recevant l’écharpe, le ministre Agbenonci a salué l’initiative du match de gala et l’engagement des Nations Unies et de l’ensemble du Corps diplomatique dans la lutte contre les VBG. Il a rappelé l’engagement du MAEC et du gouvernement dans la promotion de la femme et de la jeune fille ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. « C’est à l’aune de la manière dont on traite les femmes qu’on sait qu’un pays est « civilisé » ou pas. Il faut respecter la femme, et savoir que NON, c’est NON. Nous sommes totalement engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et c’est pour cela que le MAEC a mis toute son énergie pour marquer deux buts », a-t-il déclaré.

Par ailleurs : La rencontre a pris fin sur le vœu de reprendre les rencontres sportives entre les organisations internationales et la partie nationale, dans la mesure du possible.

Alban Tchalla