Palais royal d’Abomey: Le Roi Dewênondé Gbèhanzin reçoit Talon

Le Roi Dewênondé Gbèhanzin et le président Talon échangent les civités

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon et sa délégation ont effectué ce dimanche 27 novembre 2022, une visite au palais royal central Singbodji d’Abomey. Ils ont été accueillis par le roi Dewênondé Gbèhanzin et les membres de la cour royale fortement mobilisés. En effet, le roi Dèwènondé Gbèhanzin a été intronisé le lundi 28 février 2022.A l’état civil Georges Collinet Béhanzin, il est âgé d’une cinquantaine d’années et est un petit fils du roi Gbèhanzin qui a marqué le Danhomè à travers son règne. Dèwènondé Gbêhanzin est transitaire de profession. Sa désignation fait suite à une longue crise de succession au trône. Deux frères, Dah Houehou wèkèhon Behanzin et Dah Fingnakoun Behanzin étaient tous prétendants au trône. Les deux camps n’ont pu accorder leurs violons, malgré les us et coutumes du royaume. Il a fallu l’implication personnelle du Chef de l’Etat, Patrice Talon pour que la situation soit décantée. Un comité de crise était mis en place et il a été demandé aux dignitaires de la cour d’écarter les deux protagonistes au trône et de désigner un autre Vidaho. Georges Collinet Béhanzin a été désigné à l’unanimité pour succéder au roi Bèhanzin mettant fin à une dizaine d’années de crise de succession. Il faut dire que c’est la première visite officielle du président de la République, Patrice Talon après son intronisation.

Alban Tchalla