Transformation d’huiles de vidange usées: Un réseau de fabrication de faux gas-oil démantelé à Comé

Quelles peuvent être les retombées : L’engagement de Christel Kinnou dans la fabrication de faux gas-oil dure depuis qu’il a acquis le site de transformation, il y a environ un an. Cette pratique lui est très bénéfique. Par exemple, confie-t-il, il obtient environ 10 bidons de 25L de gas-oil par jour à raison de 12.000FCFA le bidon, à la vente. Sur son indication, un acheteur de faux gas-oil a été arrêté à Oumako avec 10 bidons de 25L remplis de gas-oil. Un autre a été également arrêté à Gadomey avec 4 bidons de 25L. Ces derniers confient livrer le faux gas-oil aux conducteurs de camions et aux meuniers.

Que retenir : Les éléments de la Police Républicaine ont mis la main sur un réseau de fabrication de faux gas-oil. Il sonnait 10h de ce mardi 22 novembre quand les soldats du Contrôleur général Soumaïla Yaya se sont rendus sur un domaine de deux carrés dont un bâti en matériaux définitifs au quartier Deux Kilos, dans la déviation menant à Kpétou. Sur le second carré, ces derniers ont découvert des machines installées et des bidons remplis d’huiles usées de vidange. Aussitôt, l’équipe a procédé à l’interpellation de deux ouvriers sur le site ainsi que du propriétaire des lieux, le dénommé Christel Kinnou. Très vite, ce dernier a confié aux hommes en uniforme être à l’origine de la transformation des huiles usées de vidange en gas-oil. Sa stratégie, décrit-il, c’est de sillonner les ateliers des mécaniciens autos et motos pour récupérer ces huiles. Une fois sur le site, ces huiles sont mises dans le système de transformation.

