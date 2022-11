Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Initiative d’Accra : Voici tout ce qui a été dit entre Talon et ses pairs

Vues : 8

Patrice Talon à l’occasion du sommet des chefs d’Etat

Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres de l’Initiative d’ Accra s’est tenu le 22 novembre 2022 à Accra, au Ghana sous la présidence de S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Conférence internationale sur l’initiative d’Accra organisée par le Secrétariat Exécutif de cette organisation.

Ce qui a été fait : Au cours de la rencontre, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont suivi des messages de solidarité de la CEDEAO, de l’ONU, de l’Union Européenne, du Royaume – Uni, de la République Fédérale d’Allemagne, des USA, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Norvège, de la Hollande et de la République Française. Ils ont également suivi le compte rendu des activités des Ministres des États membres de l’Initiative d’ Accra du 21 novembre 2022 à Accra , présenté par le Général de Corps d’Armée Vagondo DIOMANDE , Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d’Ivoire , Président de séance de la Session Ministérielle de la Conférence Internationale sur l’Initiative d’Accra , Président de la Cinquième ( 5 ) session Extraordinaire du Conseil des Ministres de l’Initiative d’Accra. Plusieurs autres communications ont été menées au cours de ce sommet.

Que disent-ils : Au terme des travaux du Sommet, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont salué l’idée de l’organisation d’une Conférence Internationale sur l’Initiative d’Accra. Ils ont également pris acte du compte rendu des activités des Ministres des États membres de l’Initiative d’ Accra du 21 novembre 2022 à Accra tout en félicitant les Ministres des États Membres de l’initiative d’Accra. Les autorités ont exprimé leur sympathie et leur soutien total aux Etats membres et leurs populations qui font face, au quotidien, à l’extrémisme violent et au terrorisme et ont pris acte des engagements formulés par les partenaires pour soutenir l’Initiative d’Accra dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Ils ont pour finir affirmer leur profonde gratitude au président AKUFO-ADDO pour son dynamisme.

Assise Agossa