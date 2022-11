Législatives du 08 janvier 2023: Jacques Ayadji salue le caractère ‘’inclusif’’ du prochain scrutin

Vues : 10

Intervenant sur France 24 hier jeudi 24 novembre 2022 à propos des prochaines élections législatives, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji s’est dit satisfait de la participation de plusieurs partis politiques de l’opposition notamment Les Démocrates. Il a aussi félicité toutes les parties prenantes dans le processus. « Nous sommes heureux que ces partis se soient conformés aux lois », s’est réjoui le président de Moele-Bénin. Pour lui, le gouvernement et particulièrement le Chef de l’Etat s’est déjà inscrit dans cette dynamique de voir plusieurs partis d’obédiences diverses prendre part au scrutin. Jacques Ayadji a fait savoir qu’en 2019, c’est le président de la République en personne qui a réuni la classe politique et les a suppliés pour que des lois soient modifiées. C’est dans cette même logique, fait-il savoir, que son parti Moele-Bénin accentue son combat. « Moele-Bénin prône l’inclusion et va aux élections sous le signe de la liberté », a-t-il dit. A la question de savoir si l’opposition peut former un front pour lutter avec le pouvoir sur la crise de terrorisme, l’invité de France 24 a expliqué que l’opposition n’a pas le choix. « Quand vous créez un parti, c’est pour aspirer à gérer le pays. Face au danger, il n’y a pas d’opinion politique. C’est un mal régional. Un seul pays ne peut pas y faire face », a souligné le président Moele-Bénin. Jacques Ayadji a félicité et encouragé le président Patrice Talon, qui a pris la mesure et travaille en bonne symbiose avec ses pairs pour contrer le mal. « C’est l’affaire de tout le monde », a-t-il insisté. Puisque, dit-il, si l’affaire va persister, personne ne sera épargné. En ce qui concerne les législatives de 2023, Moele-Bénin, selon son président, a comme programme de rassembler tous les Béninois autour de la construction du pays en vue de son réel développement. « Moele Bénin est candidat pour corriger les exclusions des millions de Béninois », a-t-il dit.

Alban Tchalla