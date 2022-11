Législatives 2023: Djogbénou, Topanou et autres au contact des  militants d’Abomey-Calavi

Vues : 5

Le président Djogbénou s’adresse aux militants

Sous l’égide du président du parti, Joseph Fifamin Djogbénou, les candidats UP le Renouveau de la 6ème circonscription électorale ont tenu le lundi 21 novembre 2022, une rencontre de vérité avec le groupement des vendeurs d’essence et autres opérateurs économiques de cette circonscription. Elle s’est déroulée à l’hôtel Espace Royal et s’inscrit dans le cadre des législatives de 2023. Ces candidats UP le Renouveau de la 6ème sont Edmonde Fonton, Epiphane Honfo, Zannou Jean Méjor, Franck Doho, Affissou Samon. Pierre Gbégnon, Brice Fagbemi. Christophe Aissi , Igor Alignon et tous les autres chapeautés par la tête de liste le professeur Victor Topanou sous la bénédiction du maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou. Il est essentiellement question pour le président de l’Union Progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou face à près d’un millier de militants venus de divers horizons de rappeler à tous les enjeux des élections législatives de 2023 et les conduites à tenir pour gagner la bataille. Le président Djogbénou les a invités à travailler sur le terrain afin que le parti puisse rafler les 8 sièges de cette Circonscription. A l’occasion, les différentes interventions des sommités du groupe en guise de mots de bienvenue, ont tenu à rassurer l’assistance du sérieux et de la sincérité de l’engagement de ces opérateurs économiques. Les militants sont invités à faire confiance aux candidats positionnés et à défendre la cause du parti dans leur entourage.

Alban Tchalla