Sommet des Chefs d’Etat de l’initiative d’Accra au Ghana: Patrice Talon et ses pairs réfléchissent pour mieux affronter les terroristes

Le président Patrice Talon participant aux travaux

De quoi s’agit-il : Le président de la République, Patrice Talon, a pris part ce mardi 22 novembre 2022 à Accra dans la capitale ghanéenne, à la Conférence internationale autour de l’Initiative d’Accra.

Quel est le but : L’objectif affiché par les Chefs d’État et responsables d’institutions présents à ce sommet est de mutualiser les stratégies pour contrer la propagation des violences djihadistes ayant cours dans les pays du Sahel et en progression vers les côtes du Golfe de Guinée. Le conclave a, en effet, fait le constat selon lequel les actes et violences djihadistes dans des pays de la sous-région deviennent de plus en plus préoccupants. Il apparaît donc urgent pour les pays fondateurs de ce forum lancé depuis 2017, de se pencher résolument sur les principales missions que sont : le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d’opérations militaires conjointes transfrontalières.

Ce qui s’est passé : Ainsi, à Accra ce mardi, l’impératif partagé, est une réponse urgente et énergique contre l’avancée des djihadistes. Et pour ce faire, les Chefs d’État ont jugé pertinent de déclencher une opération d’envergure contre les terroristes avec des ressources propres sans attendre une aide extérieure. Pour le Président Patrice Talon, le principal défi est le financement de la lutte contre le terrorisme sur ressources propres. Cette suggestion du Chef de l’État béninois a reçu l’approbation de ses pairs de l’Initiative d’Accra. Du coup, les promesses d’alignement et soutien se sont enchaînées avec l’Union Européenne, la CEDEAO, l’ONU et la Grande Bretagne. Ce sommet a également accouché de recommandations pour le renforcement de l’opération Koudanlgou afin de mettre un frein à la progression des terroristes vers les côtes du Golfe de Guinée.

Par ailleurs : Cette rencontre qui a réuni sept (07) pays de l’Afrique de l’ouest : le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger a été spécialement élargie à l’Union européenne, à la Grande Bretagne et a enregistré la présence du Nigeria comme observateur. Il faut dire qu’en marge du sommet, le président Patrice Talon a eu des entretiens avec le président du Conseil européen, Charles Michel et le ministre anglais de la défense, James Stephen Heappey.

Alban Tchalla