UP le Renouveau: Patrick Donhouédé dévoile les candidats de la 5è CE aux militants

Patrick Donhouédé, candidat sur la liste UP le Renouveau

La 5ème Circonscription électorale est composée des communes de : Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito et comporte 6 sièges. Les militants du parti UP le Renouveau de cette Circonscription étaient au contact de leurs candidats à la députation. La séance a eu lieu ce mardi 22 novembre 2023 à Pahou dans la commune de Ouidah sur l’initiative de Patrick Donhouédé alias ”Chez Patou”. Il est le suppléant de Didier Maixent Djéïgo, tête de liste de l’Union Progressiste le Renouveau dans la cinquième Circonscription électorale. Au cours de la cérémonie de présentation des candidats, les populations ont réaffirmé leur fidélité et leur soutien. A son tour, Patrick Donhouédé alias ”Chez Pahou” a caricaturé son parti Union Progressiste le Renouveau comme étant ”un véhicule prêt à démarrer de la gare routière pour une destination bien connue”. Une façon pour lui de montrer qu’à l’Union Progressiste le Renouveau, c’est la discipline et le sérieux qui entourent ses programmes. Présent à cette cérémonie pour soutenir les candidats de l’UP le Renouveau en lice pour la cinquième Circonscription électorale, le Coordonnateur communal de Ouidah, Christian Mawugnon Houétchénou a promis de renverser la tendance. Par ailleurs, il importe de souligner que les intervenants ont témoigné toute leur gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont permis la tenue de cette activité.

Alban Tchalla