3ème session ordinaire du parti Cauris : FCBE s’aguerrit à Natitingou  pour la conquête du parlement

Vues : 12

A la suite du dépôt de la liste de candidatures du parti et de l’obtention du récépissé définitif l’autorisant à prendre part aux législatives 2023, Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) enchaîne depuis peu des actions et activités importantes. Ces dernières 72 heures, les responsables du parti sont allés vers les candidats Cauris des 24 circonscriptions électorales à travers des séances d’échanges et de mise en ordre de bataille dans trois grandes villes, à savoir Cotonou, Bohicon et Parakou. Ceci fait, ils se sont très rapidement retrouvés ce dimanche 20 novembre à Natitingou pour y tenir la 3ème session ordinaire du Bureau Exécutif National du parti. A cette occasion, il a été exclusivement question de prendre d’importantes décisions allant dans le sens de la conquête du parlement, 9ème législature, à l’issue du scrutin du dimanche 08 janvier 2023. Cette session a été placée sous le thème : « Pour des élections législatives apaisées, la FCBE affûte ses armes ». Le Secrétaire Exécutif National du parti, Paul Hounkpè et tous les autres responsables du parti se disent déterminés à conduire la famille Cauris vers une large victoire au soir de la bataille électorale qui s’annonce. Ils sont à l’œuvre et jurent ne vouloir rien laisser au hasard. « C’est le moment plus que jamais de montrer que nous sommes le parti de l’opposition le plus grand et le plus enraciné de notre pays » a déclaré ce dimanche Paul Hounkpè à l’ouverture des travaux de cette 3ème session extraordinaire du parti, sous de fortes ovations.

Christian TCHANOU