Exécution du verdict de la cour constitutionnelle : Le parti Les Démocrates reçoit son récépissé définitif

Une fois le récépissé définitif en poche, les responsables du parti Les Démocrates ont décidé de dévoiler les noms des 218 candidats (Titulaires et suppléants) positionnés dans les 24 circonscriptions électorales. Ce sera chose faite dans la journée de ce lundi. Et pour la circonstance, ils ont fait le choix de la ville de Porto-Novo, principalement le siège départemental Ouémé/Plateau du parti sis au quartier Adjarra Docodji. Une forte délégation conduite par le président de ce parti de l’opposition, Eric Houndété va présider la cérémonie de dévoilement de la liste des candidats, selon des sources proches de la famille Cauris.

