Office du Bac : Une plateforme de délivrance de toutes les pièces en ligne

Directeur de l’Office de Baccalauréat, Alphonse Da-Silva

La Direction de l’Office du Baccalauréat n’est pas restée en marge des réformes engagées pour la modernisation et la professionnalisation de tous les secteurs d’activités au Bénin. Il a rendu ses services digitaux et a fait un grand progrès d’informatisation dans son secteur, à travers une plateforme de demande en ligne des relevés, attestations, authenticités, diplômes du BAC. Cette plateforme qui a pour but d’aider les usagers dans leur relation avec l’Office du Baccalauréat, permet à chaque usager de faire toute demande de pièce depuis son domicile à l’adresse https://www.services.bac.bj. L’annonce officielle a été faite dans la matinée du jeudi 17 novembre 2022 dans la salle de conférence de la Dob. Selon les explications du Directeur de l’Office de Baccalauréat, Alphonse Da-Silva, le demandeur suivra le traitement et sera informé dès que ces pièces sont prêtes.

Les frais de retrait de relevé de notes de l’année en cours sont de 3.000 FCFA, les années précédentes à 2.000f pour une durée de 3 jours. Pour l’authenticité, le tarif en cours est de 3.000f recevable dans 3 jours. Les attestations de succès sont reçues le même jour de la demande contre un montant de 5.000f. Pour les duplicata de diplôme datant de moins de 2 ans, le tarif est à 5.000 FCFA et 10.000 FCFA pour les duplicata datant de plus de 2 ans, ceci pour une durée de 30 jours.

Assise. A