Gestion budgétaire 2022: Tonato expose ses principales réalisations aux députés

Vues : 7

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato était face aux députés ce jeudi 17 novembre 2022 à l’Assemblée nationale. Lors de sa présentation, il a fait le bilan des grandes réalisations du budget 2022 et a par la suite dévoilé les actions prévues dans le budget de 2023.

José Tonato, ministre du cadre de vie

Pour la gestion budgétaire 2022, le ministère du cadre de vie et du développement durable, a bénéficié d’un budget global de 170 252,035 millions FCFA dont 8 460,946 millions FCFA, soit 5% pour les dépenses ordinaires et 161 791,089 millions FCFA, soit 95% pour les dépenses en capital. Au 30 septembre 2022, le PTA du ministère a enregistré un taux d’exécution physique global de 58,05% et de 56,39% pour le PIP, contre 51,71% (Global et PIP) au 30 septembre 2021. Au 31 octobre 2022, le PTA a été globalement exécuté à 63,62% et 78,94% respectivement pour le TEP et le TEF. En effet, les principales réalisations physiques enregistrées, se présentent

Dans le domaine de la gestion de l’environnement, des changements climatiques et des ressources naturelles : Entre autres, la collecte des déchets solides ménagers, salubrité publique et assainissement par la SGDS SA; le nettoyage des plages et mise en dépôt des ordures collectées le long du littoral du Bénin ; la réalisation de deux réserves biologiques de 1 et 2 ha draguées à -10 m pour constituer une zone de réserve pour les espèces halieutiques dans le lac Ahémé ; la réalisation de la 2ème édition de l’Inventaire Forestier National (IFN2) ; la réalisation de plantation de 110 ha par l’ONAB ainsi que des opérations de grume de 196,0266 m3; le dragage de Djondji- Houncloun dans le lac Ahémé ; la réalisation de 9.369,7 ha de plantations forestières ; la construction des bureaux des cantonnements de Savè et d’Aplahoué et des logements des CIF du Borgou, Atacora et Alibori ;

Domaine du Développement urbain et d’Aménagement du Territoire : On peut citer la construction de 18 marchés modernes sur les 20 prévus pour la phase 1 du Projet de construction et de modernisation des 35 marchés régionaux et de quartiers de villes ; l’assainissement des opérations de lotissement ; la densification du réseau de nivellement de précision d’environ 220 points sur le tronçon Tchaourou-Parakou-N’Dali ; la mise à jour des coordonnées de 60 bornes géodésiques et réhabilitation de certaines bornes dans le Littoral, l’Atacora-Donga et le Mono ; la réalisation des travaux de gros-œuvre de 5272 logements sociaux à Ouèdo et achèvement (en cours) des logements militaires d’Allada ; les travaux de construction des logements sociaux à Porto-Novo et Parakou et la poursuite des travaux de construction de l’Hôtel Sofitel et rénovation du CIC.

Vue partielle des autorités lors de la présentation …

Entre les lignes : Ces actions ont été réalisées en même temps que des réformes majeures et outils de planification, tels que la Contribution déterminée nationale (CDN), le Plan national d’adaptation au changement climatique en tant qu’outil de mise en œuvre de la Politique nationale sur les changements climatiques 2021-2030, la restructuration de la DGCH orientée sur la fonction d’AMO, la révision de la Loi-cadre sur l’Environnement y compris les décrets portant gestion des eaux résiduaires, la gestion des déchets solides ménagers, la gestion des déchets dangereux, la qualité de l’air, la pollution des sols et sous-sols, les installations classées pour la protection de l’environnement, la règlementation sur le bruit, les huiles usagées, et la loi portant code d’hygiène publique. Les difficultés enregistrées au cours de l’exercice 2022 sont relatives au faible niveau d’appropriation des nouvelles procédures d’exécution du budget en mode programme ; la lenteur au niveau de certains PTF et dans la chaine de passation des marchés publics.

Alban Tchalla