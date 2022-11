Qualifiées pour le Championnat d’Afrique scolaire Maroc 2023: Les équipes des Ceg Ste Rita et Cobly accueillies avec ferveur

Vues : 39

Le ministre des Sports Oswald Homeky accueillant les jeunes footballeurs et footballeuses de retour d’Abidjan

De quoi s’agit-il : Vainqueurs du tournoi UFOA B qualificatif pour la Coupe d’Afrique scolaire 2023, les garçons du CEG Sainte Rita et les filles du CEG Cobly, sont rentrés au pays dans la nuit du mardi 15 novembre 2022. A leur descente à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun, ils ont été accueillis tels de vrais champions. Et c’est le Ministre des Sports, Oswald Homeky à la tête d’une délégation composée des membres de la fédération béninoise de football et de la Direction Général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire qui a exprimé les sentiments de joie de tout le peuple à ces jeunes footballeurs et footballeuses. L’ambiance était à son comble avec l’Association des supporters du Bénin qui n’a pas voulu se faire compter cet évènement. Ainsi, la double victoire du Bénin au championnat scolaire ouest africain n’est pas passée inaperçu. A ce rendez-vous, le Ministre Oswald Homeky, loin de verser dans l’autosatisfaction a, après avoir dit ses félicitations aux jeunes joueurs pour avoir donné le meilleur d’eux-mêmes et remercié les parents pour la confiance, promis que le travail va se poursuivre pour un véritable décollage du sport béninois.

Par ailleurs : En phase de poules, les Garçons du CEG Ste Rita conduits par Sévérin Danha ont pris les jeunes ivoiriens du CS Venus Saioua 1-0. En deuxième match ils sont montés en puissance et infligent 3-0 à l’équipe togolaise de l’ECG Attiégou. Les Filles ont fait la même chose. Face aux jeunes Ivoiriennes du Collège Fontaine Bleue de Saioua, elles se sont imposées 1-0 avant d’éclater les togolaises du Lycée Kparafao 4-0. Ainsi, les deux formations venues du Benin ont terminé 1ères de leur poule et se qualifient pour les demi-finales. En demi-finales, les garçons du CEG Ste Rita ont dominé leurs homologues du CSP Halissa 2-1, tandis que les filles du CEG Cobly se sont occupées copieusement des filles du CES France Amitié Niger 7-0. Avec ces victoires, les deux équipes ont eu la chance d’aller confirmer leurs suprématies dans le tournoi. En finale, les filles ont gagné leurs homologues de l’École Chonvigny du Burkina Faso lors des séances de tirs aux buts (5-4). Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). De leur côté, les garçons, toujours en maîtres, ont battu (2-1) leurs adversaires du CS Venus Saioua.

Champions donc, les deux équipes se qualifient pour la phase finale de la compétition qui aura lieu au Maroc en 2023.

Anselme Houenoukpo