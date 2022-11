Promotion du handisport: Le Cnp-Bénin sonne la mobilisation à Tchaourou et à Savè

Vues : 3

Ce que vous devriez savoir : Le comité national paralympique (CNP-Bénin) a effectué une tournée sportive dans le Borgou et les Collines. C’était précisément dans les communes de Tchaourou et de Savè. Ceci dans le cadre de son projet qui vise à rapprocher la fédération de toutes les personnes handicapées afin de leur permettre de découvrir les sports para et de les adapter. Cette activité comme toutes les autres déjà mises en œuvre par le CNP-Bénin, a pour objectifs de sensibiliser les populations de ces localités, les autorités locales, les enseignants d’Education Physique et Sportive, les personnes handicapées elles-mêmes et leurs parents sur la nécessité pour une personne handicapée de faire du sport adapté à sa déficience en raison des bienfaits liés à la pratique d’une activité sportive. C’est également pour faciliter leur inclusion sociale. Au cours de cette activité sportive, l’équipe conduite par le président Rahman Ouorou Barè a expliqué aux participants combien le sport est un droit qui a d’énormes bienfaits en termes de santé, de bien-être physique et mental, de lutte contre la sédentarité, de confiance en soi, d’autonomisation, d’estime de soi, de lutte contre les préjugés et les pesanteurs sociologiques, d’amélioration de la qualité de vie et d’appartenance à la Nation.

Ce qu’en dit le président du CNP-Bénin : Au terme de la sensibilisation, le président du CNP-Bénin s’est dit satisfait de la mobilisation sur les deux lieux. «Nous avons eu plusieurs frères qui sont venus vers nous. C’est bien. Mais nous allons poursuivre jusqu’à toucher ceux qui restent», s’est-il engagé tout en rappelant l’objectif de l’agenda 2030 objecte qui souhaite que personne y compris les personnes handicapées, ne soit laissée de côté. «Le constat est que nous devons maintenir le cap pour faire en sorte que les populations intègrent le handicap comme un tremplin de développement et non un atout pour la mendicité infantile », a-t-il indiqué avant d’adresser ses remerciements au gouvernement dont le Ministère des Sports à travers la Direction des Sports et de la Formation Sportive a financé cette activité. «Je voudrais dire nos sincères gratitudes au directeur de la Dsfs et ses collaborateurs, sans oublier le Ministre pour l’accompagnement dont le CNP-Benin ne cesse de bénéficier afin de réellement faire du handisport un levier indispensable pour l’inclusion sociale des personnes handicapées», a conclu le président Rahman Ouorou Baré qui n’a pas manqué de dire ses reconnaissances à l’endroit des athlètes et encadreurs, membres du CEF et volontaires, responsables d’associations hôtes et leurs membres, de Tchaourou et de Savè, pour leur implication dans ces activités.

Par ailleurs : A souligner que lors de cette activité, des équipes ont fait des matchs d’exhibition au goal ball et au basket-ball en fauteuil roulant. Aussi, les autorités communales se sont engagées à réparer et mettre aux normes le terrain de basket (arrêt bus). Ce qui fait beaucoup plaisir aux responsables du comité national paralympique du Bénin.

Anselme Houenoukpo