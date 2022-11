Législatives 2023: Le BR investit ses 218 candidats  samedi à Cotonou

Suite à l’obtention de son récépissé définitif, le parti Bloc Républicain va procéder officiellement à l’investiture des candidats inscrits sur sa liste pour le scrutin du 8 janvier 2023. L’objectif est de présenter les candidats positionnés et de les investir dans leur mission pour la cause du parti. Ladite cérémonie aura lieu le samedi 19 novembre 2022 à Cotonou. Elle est placée sous la responsabilité du Bureau politique du Bloc Républicain présidé par le ministre, Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire Général National du Bloc Républicain. Au cours de cette cérémonie, les 109 candidats et leurs suppléants vont également prendre l’engagement de défendre l’idéologie de leur parti. Une première dans l’histoire de ce parti qui va à l’assaut des 24 Circonscriptions électorales.

