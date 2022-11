Vues : 4

Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, des arts et de la culture

Le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola a partagé avec ses pairs, l’expérience du Bénin en matière du positionnement de son patrimoine culturel pour impacter l’attractivité et la compétitivité de l’offre touristique. C’est à travers une conférence mondiale organisée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) qui se tient du 14 au 16 novembre 2022 à Lagos au Nigeria sur les relations entre le tourisme, la culture et les industries créatives.

Ce qu’en dit le ministre : Au cours de la conférence, le ministre Jean-Michel Abimbola a montré l’importance de la culture pour l’économie touristique et l’emploi. En s’appuyant sur des chiffres de l’OMT et de l’Unesco, il a fait savoir que selon l’OMT, environ 40 % des touristes internationaux sont principalement motivés par les expériences liées à la culture. Il poursuit que d’après les chiffres de l’Unesco, les Industries culturelles et créatives (ICC) mobilisent près de 50 millions d’emplois dans le monde, soit 6,2% du total d’emplois dans le monde et 3,1% du PIB mondial. Au regard de ces chiffres, le ministre Abimbola a martelé que le tourisme se présente de ce fait, comme une industrie créatrice de richesses et d’emplois massifs, mieux, un infuseur de richesse et de développement. Pour parvenir à une industrie touristique viable et à niveau, le Ministre béninois a exhorté les gouvernants à mettre à niveau toutes les infrastructures afin de permettre aux touristes d’où qu’ils viennent, d’avoir par exemple accès aux services vitaux de base notamment, l’eau, l’électricité, l’internet, les soins de santé de qualité. Il se déduit alors que le tourisme est une industrie qui permet d’impacter l’ensemble des autres secteurs, avec le concours de la culture et du patrimoine. « Le Gouvernement du Président Patrice Talon a donc bien vu en alliant culture, art et tourisme pour atteindre à horizon 2030, le seuil de deux millions de touristes par an et générer plus de 700.000 emplois ; améliorer les recettes et la contribution du tourisme au produit intérieur brut et profiter du statut « d’infuseur » du tourisme (transport ; artisanat…) pour impacter positivement la vie de la population locale », a laissé entendre Jean Michel Abimbola.

Entre les lignes : L’autorité a également partagé avec ses pairs, l’expérience actuelle que fait le Bénin pour soutenir le développement durable des secteurs du tourisme et de la culture. Il a pour finir, suggéré aux participants le renforcement de l’axe UNESCO-OMT sur les enjeux de consommation culturelle et d’attractivité touristique ; la mise en place d’un cadre d’action visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l’économie culturelle et touristique et la mise en œuvre des initiatives pouvant permettre de créer ou d’améliorer des produits touristiques de qualité grâce au patrimoine matériel et immatériel.

Par ailleurs : La conférence s’est tenue en présence du Secrétaire général de l’OMT, du Ministre de la culture du Nigeria, Alhaji Lai Mohammed, de son collègue du tourisme de la Côte d’Ivoire, M. Siandou Fofana et du Commissaire du département du développement Humain de l’UEMOA, Mr.Mamadú Serifo Jaquité, des représentants des institutions internationales et du corps diplomatique. Les travaux de cette conférence permettront d’aboutir à des résolutions pouvant permettre la relance du secteur et le développement inclusif.

