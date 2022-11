Ligue Professionnelle de Handball/Play-offs : Adjidja homme surprend Flowers homme

Vues : 5

Les joueurs de Adjidja Hbc savourant leur titre

Ce que vous devriez savoir : Les play-offs des championnats nationaux de Handball édition 2022 ont pris fin, le samedi 12 novembre, au Hall des arts, loisirs et sports. On retient chez les dames, le sacre de Flowers Hbc. Elle a pris le dessus sur Aspac Hbc et fait ainsi respecter la hiérarchie. En finale, les filles d’Aimé Sèbio, manager général de Flowers se sont bien reprises. Battues lors du dernier match de poule par les portuaires (23-22), elles ont tout donné pour arriver à renverser leurs homologues d’Aspac. Face à des joueuses du port autonome de Cotonou très déterminées, elles ont d’abord pris la première mi-temps (12-07) avant de se montrer résistantes aux assauts de leurs adversaires très accrocheuses jusqu’au coup de sifflet final. Puisque, les portuaires sont venues au coude à coude (21-21) avant n’arrachent la victoire.

Dans le rang des hommes, c’est le renversement de l’ordre établi. Le champion en titre Flowers Hbc, et son vice-champion, Aspac Hbc, ont vu du feu. Et c’est Adjidja Hbc qui a été leur bourreau. En effet, l’équipe des militaires après avoir fait chuter Aspac en demi-finale, a pris les Flowers Hbc par le cou. Ceci, du début de la finale jusqu’à sa fin. Ainsi, tonitruants dès le coup d’envoi, l’équipe a maintenu sa lancée. Et ayant gagné la première mi-temps par 16-09, les hommes du coach Mathieu Serge Dako ont continué leur besogne survolant le match. Toujours appliqués, ils l’ont emporté par le score de 36-23. Ils détrônent ainsi Flowers Hbc et deviennent champion du Bénin.

Ce qu’en disent les entraineurs : Au terme de cette explication inattendue, le manager général des Flowers hbc, Aimé Sèbio avoue n’ avoir rien compris de ce qui s’est passé. «Je ne peux pas expliquer ce qui s’est réellement passé sur le terrain », a-t-il déclaré au terme de ce séisme. Quand on sait que depuis une décennie, c’est cette équipe de Flowers hommes qui contrôlait le handball béninois. D’Ailleurs, l’entraineur Mathieu Dako d’Adjidja Hbc le reconnait. «Enfin, nous l’avons fait», commence-t-il joyeux avant de poursuivre «je suis comblé. Mes joueurs ont répondu à mes attentes. Nous avons fait une très belle préparation. L’issue de la compétition ne m’étonne pas. Nous le méritons ».

Par ailleurs : pour ce qui est du classement, il faut dire que chez les dames, Aspac Hbc vient à la deuxième place. Par contre Flowers hommes est désormais vice-champion devant Aspac hommes 3e.

Anselme Houénoukpo