Suite à l’obtention du récépissé définitif du BR: Dossoumou et Akponna déjà à l’assaut de la base à Savè

Vues : 4

Le SAP Eugène DOSSOUMOU intervenant hier face aux militants BR à Savè

Ils n’ont pas voulu perdre du temps. S’ils ont toujours maintenu le contact avec la base en s’y rendant régulièrement, l’obtention, vendredi dernier du récépissé définitif pour les candidats du parti BR aux législatives 2023 a donné un coup de pouce à cette tradition des leaders politiques de Savè. Comme plusieurs autres responsables du Bloc Républicain qui se sont déployés à la hâte ces dernières 24 heures pour aller porter de vive voix la bonne nouvelle dans leurs fiefs respectifs, le Secrétaire Administratif Permanent du BR Eugène DOSSOUMOU a tenu ce dimanche à son domicile à Savè une rencontre importante avec une centaine d’hommes, femmes et jeunes locaux, tous militants du parti du cheval blanc cabré. On pouvait aussi noter la présence remarquable de Paulin AKPONNA candidat tête de liste BR dans la 10ème circonscription électorale regroupant Savè, Glazoué, Ouessè ainsi que son suppléant Timothée AFOUDA. A l’occasion, Eugène DOSSOUMOU a souligné qu’il s’agit d’une séance d’information sur le processus ayant abouti au choix des candidats du BR dans cette circonscription électorale. Ceci pour rassurer les uns et les autres que c’est un choix du parti et chacun devrait s’y plier tout simplement. L’ancien Secrétaire Général du Gouvernement n’a pas manqué aussi de renouveler son appel à une double victoire en ce qui concerne spécifiquement Savè: la victoire d’une élection pacifique d’une part, et la victoire du BR d’autre part au soir du scrutin de 08 janvier 2023. En réponse, les invités du SAP ont fermement promis une bonne et agréable surprise au BR et au-delà du BR, au Président Patrice TALON sur les deux fronts. La séance a pris fin dans une ambiance empreinte de gaieté et d’engagements individuels et collectifs.

Christian Tchanou