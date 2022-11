Diplomatie: 17 nouveaux ambassadeurs officiellement accrédités au Bénin

Les lettres de créance sont un document diplomatique officiel qu’un chef d’État ou de gouvernement signe et confie à un ambassadeur qu’il vient de nommer, afin que celui-ci le remette au chef d’État ou de gouvernement du pays hôte. La réception de ce document par le pays hôte officialise la nomination et l’accréditation de l’ambassadeur.

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a reçu ce jeudi 10 novembre 2022 les lettres de créances de 17 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. A travers cet acte, ces diplomates venus de divers horizons vont représenter leurs pays respectifs au Bénin avec qui, ils entendent développer ou renforcer des liens de coopération ou des relations économiques et commerciales. Il s’agit des ambassadeurs de l’État du Koweït ; du Nigéria ; des Émirats Arabes Unis ; de la Mauritanie ; du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ; de la Bulgarie ; de l’Espagne ; du Vietnam ; de la Serbie ; de la République Tchèque ; du Liban ; de la Corée du Sud ; de l’Autriche ; de la République d’Italie ; de la Sierra Léone ; de l’Inde et de la Guinée-Bissau.

