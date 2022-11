Examen à la CENA des déclarations de candidatures pour les législatives 2023: 06 partis renvoyés à la correction de leurs dossiers  

Après l’étude de fond des dossiers de candidatures des huit (08) partis politiques ayant déposé leurs, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a rendu public ses résultats ce jeudi 10 novembre 2022. A cette occasion, seul le Bloc Républicain (BR) du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané n’a reçu aucune notification de la part des responsables de la Cena. De ce fait, le parti va ainsi obtenir son récépissé définitif de participation au prochain scrutin législatif du 08 janvier 2023. Selon les déclarations du Vice-président du BR, l’he Robert Gbian, aucune observation n’a été faite à son parti par la Cena. « Le BR n’a pas encore retiré physiquement de récépissé définitif. Mais dès ce soir ou demain matin nous serons appelés à le retirer », a-t-il précisé. Contrairement au Bloc Républicain, les dossiers du parti la Nouvelle Force Nationale (Nfn), ont été rejetés. Les 06 partis politiques dont l’Union Progressiste le Renouveau, « Les Démocrates », l’Udbn, Moele-Bénin, le Mpl et FCBE ont reçu des notifications pour corriger leurs dossiers. Et ceci dans un délai de 72 heures pour espérer recevoir leurs récépissés définitifs. A noter que les récépissés provisoires avaient été délivrés avec des observations de la Commission électorale nationale autonome à tous les partis lors du dépôt des dossiers.

