Visite du Chef de l’Etat en France: Talon et sa délégation reçus à l’Ecole de Design de Nantes

Patrice Talon et les étudiants béninois à Nantes

Le président Patrice Talon a effectué le lundi 7 novembre 2022, une visite de travail en France. Il s’est fait accompagner pour ce voyage, deux de ses ministres en l’occurrence le ministre en charge de la Culture, Jean Michel Abimbola et son collègue chargé du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato. Le Chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne ont eu une séance de travail à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique. Occasion pour Patrice Talon d’échanger avec les responsables de l’établissement qui depuis quelques temps, a noué un partenariat avec Semè-City. C’était en présence des étudiants récemment diplômés de cet établissement qui ont partagé des expériences avec leurs hôtes. Satisfaits de cette visite, les responsables de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, ont précisé qu’ils continueront à former des talents afin de poursuivre, avec l’appui de Semè-City, l’éclosion de designers africains. La présidente de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, Anne Brochard a souligné que de profondes mutations sont en cours en France et au Bénin. « Nos enjeux collectifs sont qu’Africa Design School soit un levier de transformation et d’innovation, auprès des entreprises, que les partenariats se multiplient, que les échanges universitaires entre nos deux pays se renforcent et que nous relevions ensemble les défis de ce monde nouveau », précise-t-elle. Le Directeur Général de Africa Design School et Directeur Général Adjoint de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, Stéphane Gouret a rappelé que l’Ecole de Design forme des jeunes dotés d’une approche transculturelle du design ayant une vision enrichie et agrandie et capables de développer de la valeur ajoutée et de l’entrepreneuriat pour le Bénin.

Alban Tchalla