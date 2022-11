Liste électorale pour les législatives 2023: L’ANIP réalise l’exploit : la LEI remise à la CENA

Vues : 2

(6.600.572 potentiels électeurs attendus aux urnes le 8 janvier 2023)

C’est fait depuis hier. La Liste Électorale Informatisée (LEI) tant annoncée et qui a même connu un audit, il y a peu, sous la demande des acteurs politiques et la société civile a été officiellement remise ce mardi 08 novembre 2022 aux responsables de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Conformément à l’article 126 du code électoral en vigueur en République du Bénin, le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji, en charge de la confection de la Liste Électorale Informatisée (LEI) a procédé à cette remise officielle dans les locaux de l’institution en charge de l’organisation des élections au quartier Ganhi à Cotonou. C’était en présence du président de la Commission Électorale Nationale Autonome, Sacca Lafia et de plusieurs d’autres responsables internes. Au regard de cette liste finalisée, la population électorale brute dans le cadre des élections législatives à venir est estimée à 6.600.572 électeurs, selon les explications de Cyrille Gougbédji. Cette liste va servir pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 prochain. Ainsi, 6.600.572 électeurs sont attendus aux urnes. Les électeurs recensés sur la LEI sont répartis dans 17.749 postes de votes sur toute l’étendue du territoire national. Le processus électoral comptant pour ces législatives a franchi ainsi depuis hier un pas très important dans la tenue à bonne date de ce scrutin. Dans les 24h ou 72 heures, la CENA devra également rendre officielles les listes de candidatures aptes à prendre part auxdites élections, après avoir reçu leur enregistrement le mercredi 02 novembre dernier. Il faut rappeler que 8 partis politiques, toutes tendances confondues ont déposé leur dossier de candidatures. A savoir, FCBE, Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain, Les Démocrates, UDBN, MOELE-Bénin, le MPL et NFN.

Alban Tchalla