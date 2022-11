Législatives 2023: Eugène Dossoumou se félicite de la qualité des dossiers BR

Vues : 2

Eugène DOSSOUMOU

(Il appelle à une victoire collective sur la violence à Savè)

Les dossiers de candidatures déposés par le parti Bloc Républicain (BR) seraient sans fautes, selon des sources internes à la Commission électorale nationale autonome (Cena). En attendant la validation des dossiers de tous les candidats par cette institution dans les 24 ou 72 heures, des responsables du parti du cheval blanc cabré ne cachent plus leur satisfaction pour le travail préalable abattu avant le dépôt. «Nous devons déjà nous féliciter de ce que les dossiers de candidatures du BR sont parmi les meilleurs dossiers. Ce sont les observations de la part des responsables de la Cena. Ce qui veut dire que nous avons travaillé d’arrache-pied sous le leadership du Secrétaire général national du parti BR pour que nous puissions présenter un dossier sans fautes. » Le Secrétaire Administratif Permanent (SAP) du BR Eugène Dossoumou, s’exprimant ainsi, pense que le même élan de travail doit se poursuivre pour affronter le grand combat électoral qui se pointe à l’horizon et en appelle à la mobilisation générale de tous les militants républicains. Il salue particulièrement les militants BR de la 10ème circonscription électorale et notamment ceux de la commune de Savè dont il est originaire.

Si les informations faisant état de l’éventualité de sa candidature à ces législations n’ont plus été confirmés au regard des positionnements opérées sur la liste BR, Eugène Dossoumou a laissé entendre ceci : « Nous devons poursuivre sur cette lancée de la victoire pour que nous tous, nous nous mobilisons pour la victoire du Br dans la 10ème circonscription électorale et par-delà dans toutes les circonscriptions. Et cela dans la mesure où beaucoup s’attendaient à ce que je sois candidat. Ce qui n’a plus été le cas. Beaucoup de ceux qui me soutiennent peuvent trouver un motif à démobilisation. Je voudrais lancer un appel à une mobilisation générale à Savè. Tous ceux qui aiment Eugène Dossoumou doivent pouvoir accompagner le BR vers la victoire.

Le SAP BR insistera aussi sur le fait que la 10ème circonscription électorale regroupant Savè, Glazoué, Ouessè a une autre victoire à rechercher. « Il s’agit surtout de la victoire sur la violence » dit-il, pour que « plus jamais les tristes évènements du passé ne se reproduisent encore dans cette région ».

Christian Tchanou