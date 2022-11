Candidate sur la liste UP le Renouveau dans la 16ème CE: Anique Djimadja appelle à une mobilisation victorieuse

Vues : 3

Anique Djimadja, militante de l’UP le Renouveau

Suppléante du président Joseph Djogbénou dans la 16ème circonscription électorale pour les prochaines législatives, Anique Florence Djimadja se réjouit et félicite son parti du choix de son positionnement. Elle l’a fait savoir à travers une adresse aux militants.

Qu’est-ce qu’elle dit : Après avoir rendu grâce à Dieu, qui a permis qu’elle soit identifiée, désignée et positionnée, Anique Florence Djimadja a témoigné toute sa gratitude au présidium, à la direction exécutive nationale et au bureau politique de son parti. « Je suis reconnaissante de ce que Dieu m’a fait grâce d’être sélectionnée parmi les nombreuses candidatures en présence. Je voudrais très humblement dire toute ma gratitude au présidium de notre parti, à la direction exécutive nationale et au bureau politique pour avoir reconnu en moi les qualités qui m’ont conféré le privilège d’incarner la représentation nationale », a-t-elle affirmé. Elle a aussi remercié tous ceux qui ont contribué à sa candidature. « Je pense spécialement aux militants des 12ème et 13ème arrondissement, à mes parents, à mes ami(e))s et à tous ceux qui m’ont toujours soutenue dans mon engagement militant. Vous avez été nombreux à me féliciter et à me témoigner votre affection en raison surtout de ma position sur la liste », fait-elle savoir.

Quelle est son ambition : Anique Florence Djimadja entend faire la philosophie du président Joseph Djogbénou. Elle prie L’Esprit Saint et les mânes de nos ancêtres de toujours inspirer leurs responsables pour opérer des choix éclairés qui permettent d’atteindre les objectifs du parti. Puisque-a-t-elle indiqué, l’objectif unique aujourd’hui, c’est de gagner les législatives du 08 janvier 2023 et offrir à l’Union Progressiste Le Renouveau une majorité absolue. La candidate dit vouloir compter sur ses militants pour un fort taux de participation et une victoire au soir du 08 janvier 2023. « De nos suffrages dépendent la légitimité du parti, la réponse aux attentes de nos militants et de nos concitoyens, mais surtout la possibilité qui sera donnée à notre parti de négocier et d’obtenir éventuellement un accord de gouvernance avec le Chef de l’Etat », précise Anique Djimadja. Pour elle, le leitmotiv reste le défi du taux de participation et de la majorité absolue.

Alban Tchalla