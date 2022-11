Football pour la paix : La Fondation Issa Hayatou tient un match de Gala au Bénin

Vues : 27

Le présidium lors du point de presse

Ce que vous devriez savoir: Un match de gala de football de la paix aura lieu le dimanche 13 novembre 2022, au stade René Pleven de Cotonou. Il est une initiative de la Fondation International Issa Hayatou que préside Anoï Niniba Castro. Et pour l’annoncer, ce dernier a tenu un point de presse, le dimanche 6 novembre 2022, à la salle de Conférence du stade Mathieu Kérékou de Kouhounou. Ce rendez-vous est de se servir du sport roi pour prôner la paix qui est un des combats que doit mener tout africain éclairé. Il va être une opposition entre une sélection des centres de formation du Bénin et celle des centres de la sous région. Au cours de ce rendez-vous footballistique de la jeunesse, plusieurs personnalités seront honorées. Il s’agit entre autre des présidents de la République du Bénin, Patrice Talon, et de la Rd Congo, Félix Tshisekedi. En marge de ce match parrainé par son Samy Badibanga Ntita, 1er Ministre honoraire de la Rd Congo, des artistes sont appelés à donner de la joie et de la gaité au public sportif béninois très attendu.

Ce qu’en dit le président Anoï : Selon le président de la Fondation, les trophées seront décernés aux yeux de tous à la fin de cet événement. Précisant le programme, le président Anoï Niniba Castro qui avait à ses côtés Willy Ifosela, Consul de la Rd Congo, a informé que le match annoncé se tiendra après les prestations des artistes. Profitant de l’occasion, le président Anoï Niniba a invité toute la population béninoise notamment celle de Cotonou en particulier à venir au stade René Pleven de Cotonou afin d’avoir une pensée pour la paix à travers le football.

Par ailleurs : Il faut rappeler que la tenue de cette initiative connaîtra également la présence de Charles Dimoke Dumbu Tunda, Directeur général Honoraire de la DGI de la Rd Congo.

Anselme Houénoukpo