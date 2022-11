Positionnement UP le Renouveau dans la 19ème CE : Adrien Houngbédji apaise les militants mécontents

Vues : 15

Photo de famille au terme des échanges

Le patriarche Me Adrien Houngbédji, Président de l’ex-PRD et membre influent du parti Union Progressiste le Renouveau a tenu ce samedi 5 Novembre 2022 à son domicile, une rencontre avec les sept (7) communes politiques de Porto-Novo en présence de deux membres du comité de supervision, Charlemagne Yankoty et Dr François Ahlonsou. L’objectif de cette rencontre qui se tient à 48 heures après le dépôt des candidatures à la Cena est de travailler pour l’acceptation totale de la liste de candidats de l’UP le Renouveau par ses militants à la base. En confiant la substance de leurs échanges avec le Président Adrien Houngbédji, le Maire Charlemagne Yankoty et Dr François Ahlonsou ont confié à la presse l’engagement de ce dernier à aller rencontrer au besoin les coordonnateurs UP le Renouveau d’autres Communes pour la même cause.

Encadré

DÉCLARATIONS DE CHARLEMAGNE YANKOTY ET DE FRANÇOIS AHLONSOU

Charlemagne Yankoty , Membre de la Coordination UP le Renouveau / Porto-Novo

« Nous sommes très heureux et nos visages rayonnent après cette rencontre »

«…Comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment très heureux et nos visages rayonnent après cette rencontre avec le président Adrien Houngbédji. Nous nous sentons dégagés d’un chagrin. Vous savez que pour beaucoup de militants et des retours que nous avons eus, ce n’était pas la joie totale après la publication de la liste des candidats de notre parti pour les législatives de 2023. Le président Adrien Houngbédji étant dans la masse et ayant ses oreilles à l’affût, il sait ce qui se dit à la base. C’est fort de cela qu’il a réuni ce matin les différents coordonnateurs des 7 Communes politiques que compte Porto-Novo dans un premier temps puisqu’il a dit qu’il va étendre l’initiative à d’autres Communes. Il nous a réunis d’abord pour nous calmer, pour nous dire que le défi auquel nous faisons face est très grand, que notre engagement est de donner des résultats très éclatants et que nous ne devons pas perdre cela de vue. Il a dit qu’il n’y a pas de liste parfaite. Il nous a invités en tant que responsables à travailler à décrisper la tension pour calmer les uns et les autres, qu’il va lui-même continuer à le faire. Il va rencontrer dans les tout prochains jours les différentes organisations du parti (…) Personnellement, en ma qualité de militant de l’UP le Renouveau, c’est la première fois que je tiens une séance de travail avec le patriarche Adrien Houngbédji. Il y a un esprit qui plane quand il parle. On a senti au niveau de tous les responsables, cet engagement spontané malgré les ressentis qu’ils avaient en venant en tant que porte-paroles des militants à la base. Après la rencontre, nous nous sommes retrouvés très requinqués pour aller au bout du combat. Je parie qu’au soir du 8 janvier 2023, le résultat parlera de lui-même… »

Dr François Ahlonsou, Membre de la coordination UP le Renouveau/ Porto-Novo

« Le président Adrien Houngbédji nous a passés un message de décrispation, d’apaisement… »

« … Ayant suivi l’état d’esprit des militantes et militants de l’UP le Renouveau, le président Adrien Houngbédji nous a contés ses propres expériences. Beaucoup étaient venus ici un peu tristes, mais après avoir écouté le président Adrien Houngbédji, ils sont tous ressortis revigorés. La mission est de travailler pour que nous puissions aboutir à une victoire éclatante le 8 janvier prochain. Ses conseils d’homme d’expériences à l’endroit de nous les responsables nous permettent de dire que nous allons très vite nous remettre au travail et nous relancer avec les candidats. Le président Adrien Houngbédji nous a passés un message de décrispation, d’apaisement, d’encouragement et d’espoir à la jeunesse, aux femmes et à toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu’après la publication de la liste des candidats de l’UP le Renouveau, nous puissions regarder l’avenir en face et que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments »

Propos recueillis par Fidèle KENOU