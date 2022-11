Festival national des sports et des loisirs: La fédération de Taekwondo bien représenté

Vues : 6

Les autorités lors de la visite du stand de la fédération béninoise de Taekwondo

Le festival national des sports et des loisirs édition 2022 s’est achevé à Abomey. A l’heure du bilan, on note la participation de 33 disciplines sportives et de loisirs. Parlant des fédérations sportives, il y a la fédération béninoise de Taekwondo qui a eu droit à son stands qui a, durant trois jours, satisfait la curiosité des nombreux visiteurs. Ce qui a réjoui Roland Lanmandoucelo, secrétaire général du comité exécutif de la fédération, chef de la délégation.

«Nous sommes entièrement satisfaits. Puisque comme on pouvait s’y attendre, les nous avons eu la visite de beaucoup participants qui, à travers les questions de compréhension, nous ont montré leur intérêt à la discipline», a-t-il fait savoir avant de remercier les responsables du fonds national pour le développement des activités de jeunesse de sports et de loisirs Fndajsl, structure organisatrice de cet événement dédié à mettre la lumière sur les fédérations sportives et des loisirs.

Anselme Houénoukpo