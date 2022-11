La Direction exécutive du parti UP le Renouveau a rendu publique l’intégralité de la liste de ses candidats en compétition pour les législatives de 2023. Dans les 24 circonscriptions électorales, il y a au moins une candidature féminine titulaire et sa suppléante. Cette liste a été publiée suite à la déclaration des dossiers de candidature du parti à la CENA le mercredi 02 novembre dernier.

