Insertion professionnelle des jeunes diplômés: La CCI-Bénin outille les étudiants de HECM

Vues : 2

Le présidium lors du lancement

La Haute école de commerce et de management (HECM) bénéficie de l’expertise de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) pour accompagner et faciliter l’insertion de ses étudiants sur le marché du travail. Ceci à travers une série de formations lancée ce jeudi 3 novembre 2022, au siège de l’école sis à Jéricho et qui va se dérouler sur tous les sites de HECM.

De quoi s’agit-il : Donner des outils aux jeunes pour entreprendre afin de construire ensemble une communauté d’affaire plus forte, résiliente et diversifiée. C’est le but poursuivi par les responsables de la chambre consulaire du Bénin, qui entendent impulser l’action des jeunes pour plus d’impact et réduire significativement le problème du chômage. Pour se faire, les membres de la CCI-Bénin ont décidé d’intervenir aux niveaux des écoles en vue de donner des éléments nécessaires aux étudiants pour leur engagement dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Cette formation que bénéficie l’école HECM, s’inscrit dans le cadre du projet ‘’soutenir l’entreprise’’ initiée en synergie d’action avec la Chambre européenne au Bénin (Eurocham). Ce projet vise à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs, à accélérer l’employabilité des jeunes, mais également permettre aux entreprises existantes d’accéder au marché. La CCI-Bénin a un volet à savoir l’accompagnement à l’accès au marché par l’accompagnement des entreprises à l’obtention de différentes certifications aux normes internationales. Et Eurocham déploie l’activité liée au renforcement des capacités des chefs d’entreprise, à l’employabilité des jeunes et également à l’accès au marché de l’emploi. C’est dans le cadre du volet Eurocham que la CCI-Bénin organise 6 conférences au cours de cette année.

Les étudiants de HECM à la formation

Entre les lignes : Pour Camarou Bello, Chef département partenariat institutionnel et économique de la CCI-Bénin, la jeunesse constitue un élément important dans la construction d’une nation. « Les jeunes en quête d’emploi ont constitué la cheville ouvrière de notre écosystème que nous sommes en train de bâtir. Mais nous voulons que les jeunes au-delà de la recherche et de l’emploi, puisse s’engager dans l’entrepreneuriat pour qu’ils soient des pourvoyeurs d’emploi afin de contribuer à la réduction significative du chômage », a-t-il dit. Il a rappelé que la mandature 2020-2025 de la CCI-Bénin, a essentiellement pour vision de construire une communauté de paix, plus forte, résiliente et diversifiée motrice d’une économie rayonnante et prospère. Le choix de HECM se justifie dans ce sens qu’elle est la seule université qui a intégré le réseau de la chambre consulaire sur les 60 membres de son Assemblée consulaire. Le chef de l’établissement HECM, Alber Chincoun, s’est félicité et a salué la CCI-Bénin pour cette initiative. « Cette formation est très nécessaire pour nos apprenants. Cela donne à nos étudiants la réalité des faits sur le terrain. Nous apprécions énormément cela et nous souhaitons que l’année prochaine, cette initiative soit reconduite », fait-il savoir. A l’en croire, ladite formation va permettre aux étudiants de créer leur propre entreprise ou de savoir comment se présenter pour décrocher un emploi. Selon la formatrice Mireille Madodé, les étudiants seront amenés à définir leur projet professionnel. Qu’il s’agisse de créer une entreprise ou de s’orienter vers l’emploi. Elle a apprécié la sollicitude des étudiants. « Ils sont très intéressés, motivés et participatifs. Ils apportent des éléments concrets », note-t-elle.

Alban Tchalla