Déclaration des dossiers de candidature: Sacca Lafia rassure les partis du dispositif de réception

Tout est fin prêt à la Commission électorale nationale autonome. C’est l’assurance que donnent les responsables de la CENA, organe en charge de l’organisation de l’élection législative du 08 janvier 2023. A la veille du démarrage de la réception des déclarations de candidature, le président de la CENA Sacca Lafias’est adressé aux partis politiques. Dans sa déclaration, il a rassuré les uns et les autres. « Il est attendu des partis politiques et des candidats un travail minutieux et de précision dans le montage de leurs dossiers », a-t-il précisé . Il a exhorté les partis politiques à faire preuve de diligence, d’attention et de rigueur dans la constitution des dossiers de candidatures afin de s’assurer aussi bien de leur complétude, de la validité des pièces que de l’éligibilité des candidats avant de se présenter devant les équipes de réception des dossiers à la CENA. A le croire, la CENA entend jouer sa partition. C’est en cela que le président de la CENA invite toutes les autres parties prenantes à jouer aussi leurs partitions. Il a rassuré que toutes les dispositions appropriées sont déjà prises pour recevoir les délégations mandatées pour le dépôt et l’enregistrement des déclarations de candidatures dès ce vendredi 28 octobre 2022 à partir de 8 heures au siège de la CENA jusqu’au 02 novembre 2022.

Alban Tchalla