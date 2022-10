Premier anniversaire du Conseil rectoral de l’Uac: Le recteur Avlessi et son équipe dressent un bilan élogieux

Vues : 14

( Le Conseil d’administration satisfait : “C’est un exploit” )

La communauté universitaire de l’Uac a pris part ce jeudi 27 octobre 2022 dans l’amphi Idriss Déby Itno, à la cérémonie de présentation du bilan de gestion de l’an 1 du Conseil rectoral présidé par le professeur Félicien Avlessi. Au cours de cette cérémonie, les grandes actions au plan gouvernance et formation, recherche et innovation, coopération interuniversitaire et institutionnelle ainsi que les défis à relever, ont été présentés.

De quoi s’agit-il : L’équipe rectorale ayant à sa tête le professeur Félicien Avlessi a été installée dans ses prérogatives le vendredi 15 octobre 2021. Cela fait un an déjà que cette équipe conduit les destinées de l’Université d’Abomey-Calavi avec pour vision de faire de l’UAC une université de référence internationale en matière de formation, de recherche et d’expertise adaptées aux besoins de développement durable du Bénin et des nations, à l’horizon 2024. En effet, cette équipe s’est mise en place suite à certaines réformes impulsées par le gouvernement dans le secteur de l’enseignement supérieur. Puisque le tiers de leur mandat vient d’être achevé, il est opportun et utile, selon le recteur Félicien Avlessi, de procéder à un bilan à mi-parcours. La cérémonie s’est déroulée devant un nombre important d’autorités universitaires, du Conseil d’administration de l’Uac, des Doyens et Vice-Doyens, des Chefs d’entité, du personnel administratif et de service et des étudiants.

Ce qu’ils se sont dit : Selon le recteur de l’Uac, le professeur Félicien Avlessi, c’est un impératif, pour tous ceux qui sont investis d’un pouvoir public, de rendre régulièrement compte de leur gestion à la communauté dont ils ont la charge. Il a remercié la ministre en charge de l’enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, le président et tous les membres du conseil d’administration de l’UAC et ceux qui ont apporté leur appui ayant permis d’œuvrer efficacement pour la bonne gouvernance de cette institution universitaire. Cette cérémonie, à l’en croire, se présente non seulement comme une opportunité pour mettre au même niveau d’information la communauté universitaire sur les réalisations de la première année de son mandat, mais aussi la voie royale de se mettre à l’écoute pour recueillir des observations et les prendre en compte. C’est la Vice-recteure chargée de la coopération de l’insertion professionnelle et des partenariats, Nelly Kelome, qui a présenté ce bilan. Sa présentation s’est focalisée sur chacun des piliers de leur plan stratégique : la gouvernance et le pilotage d’une part et d’autre part, les secteurs respectifs de la formation, de la recherche et de la coopération. Dans ses propos, elle a remercié le gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon, qui apporte un appui technique à l’équipe rectorale. Le représentant du président du Conseil d’administration de l’Uac, Attiklémè Kossivi s’est réjoui des prouesses de cette équipe. « C’est un exploit. Le Conseil d’administration est satisfait. Avec la nouvelle équipe, nous sommes en train de constater la création de nouvelles offres de formation », fait-il savoir. Il a indiqué que le Conseil a pris bonne note et a exhorté l’équipe rectorale à mieux faire. Il a insisté sur la création de nouvelles formations et la question de harcèlement sexuel qui gangrène ce milieu de savoir.

Des actions menées : Au plan de la gouvernance et pilotage, il y a un accroissement des performances institutionnelles et une amélioration du cadre de vie et de la sécurité (l’amélioration de la qualité des aliments et de l’hygiène corporelle des acteurs de vente d’aliments et la délocalisation du centre commercial du campus universitaire d’Adjarra, la mise en terre des plantes). L’Uac a amélioré son système d’information et de communication. Il faut dire qu’une nouvelle politique d’archivage a été mise en œuvre et une nouvelle approche de gestion documentaire, implémentée. On note une amélioration de la gestion administrative, humaine, matérielle et financière. Les acquis sur le plan académique sont entre autres : le renforcement de la pédagogie universitaire à travers la relecture des offres de formation, la mise en place de conditions favorables d’accès et d’évaluation aux étudiants handicapés, la professionnalisation des offres de formations, la facilitation du processus d’inscription. Les principaux axes au niveau de la recherche : le renforcement du dispositif de recherche pour répondre aux problèmes de développement du Bénin, en adéquation avec les priorités du gouvernement, la mise en place d’un dispositif pour le financement de la recherche, l’accompagnement de la formation et la promotion des enseignants, la valorisation des résultats de recherche et la visibilité de l’UAC sur le plan national, régional et international. S’agissant de la coopération, il faut retenir : le développement des partenariats stratégiques efficaces et mesurables, l’augmentation de la capacité de l’UAC à mobiliser des ressources extra-budgétaires, la facilitation de l’insertion professionnelle des diplômés de l’UAC.

En terme de défis et perspectives : A ce niveau, le recteur et son équipe entendent achever la construction et l’équipement du nouveau bâtiment du rectorat, bitumer les principaux axes du campus, améliorer le plateau technique pour une recherche scientifique de qualité (construction et équipement d’un laboratoire de référence, financement permanent à l’interne des projets de recherche), construire et équiper des infrastructures pédagogiques modernes pour la gestion du flux des étudiants et la facilitation des enseignement. Aussi, l’équipe veut renforcer le cadre de concertation avec les partenaires sociaux, assurer la sécurité de façon permanente sur les campus de l’UAC, renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel sur tous les campus de l’UAC, assurer une connexion internet haut débit permanente sur les campus de l’UAC, créer un service pour l’accompagnement à la rédaction et la gestion des projets, dématérialiser les procédures de délivrance des actes académiques et de soutenance des thèses de doctorat à l’UAC, évaluer les offres de formation existantes et créer de nouvelles offres en adéquation avec les besoins actuels du marché d’emploi, renforcer la visibilité de l’UAC aux plans national et international.

Félicien Avlessi face à d’importants défis

Après un an de gouvernance, le recteur Félicien Avlessi s’engage à relever deux défis importants. Il s’agit notamment de la relecture des offres de formation en vue de l’adapter aux besoins du marché et la lutte contre le plagiat. En ce qui concerne les offres de formation, il a fait savoir que la réforme est entreprise. « Nous avons commencé par la relecture des offres de formation. Parce que les offres de formation ne tiennent surtout pas compte des réalités du Bénin. Si bien qu’on parle du chômage. La science évolue, mais on constate que le cours est trop théorique », a-t-il dit. Pour lui, les cours qui sont donnés depuis 10, 15 et 20 ans, ne peuvent pas continuer à être dispensés. « Nous allons annuler, ce qu’il faut annuler. Et pour la réouverture des autres offres de formation, nous sommes en train de tenir compte des demandes du marché d’emploi de commun accord avec les autorités », confie-t-il. Parlant du plagiat, il a rassuré que les actions de lutte seront engagées. « On ne peut plus prendre n’importe quel thème développé et soutenir au niveau de la thèse. Quand on prend le sujet, la thématique, on va l’étudier ensemble. On voit si toutes les conditions sont remplies, si tous les aspects sont pris en compte », a déclaré le recteur. Selon ses explications, beaucoup de choses restent à faire. « Il faut avoir le courage de fermer certaines offres de formation après évaluation. Il faut intégrer les entrepreneurs dans la formation par la définition des offres de formation », ajoute-t-il.

Alban Tchalla