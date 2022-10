A deux jours du dépôt des dossiers de candidature : L’opposition dénonce les difficultés d’obtention du quitus fiscal

Le quitus fiscal fait partie des pièces constitutives du dossier de candidature pour le compte des prochaines législatives de janvier 2023. Délivré par la Direction générale des impôts, l’obtention de ce précieux sésame fait courir les potentiels candidats, qui après avoir fait leur demande, n’obtiennent pas toujours cette pièce alors que le délai de la constitution des dossiers s’épuise au niveau des partis. Les candidats de l’opposition estiment que c’est encore un plan sournois de leurs adversaires qui n’ont majoritairement pas eu ce problème. Pour preuve, à deux jours du début de dépôt des dossiers de candidature, le parti Les Démocrates note que plusieurs de leurs militants, candidats potentiels n’ont jusqu’à ce jour pas reçu leur quitus fiscal, pièces maîtresses dans le dossier à déposer à la Commission Électorale Nationale Autonome. Le parti Les Démocrates dénonce cependant la Direction générale des Impôts qui tente à choisir les candidats à la place des partis politiques. Les membres de la Coordination Nationale et les militants ont donc décidé de se mobiliser dans la soirée de ce soir mercredi 26 octobre 2022 pour réclamer leur quitus fiscal à la Direction générale des impôts. Il faut rappeler que la Commission électorale nationale autonome (Cena) reçoit les candidats du 28 octobre au 2 novembre. Mais avant, les partis politiques qui présentent les dossiers, sont censés faire la présélection, les arbitrages nécessaires et dégager la liste définitive à déposer auprès de l’institution ayant à charge l’organisation des élections au Bénin.

You cannot copy content of this page