Dissolution du Fonds des Arts et de la Culture : Wilfried Hougbédji blanchit le DG Gilbert Déou Malé et clarifie

WIlfried Houngbédji, SGA et porte-parole du gouvernement

Suite à la décision du dernier conseil des ministres qui annonce la dissolution du Fonds des Arts et de la Culture, plusieurs commentaires ont fait surface dont la majorité s’est fondée sur une mauvaise gestion et l’amateurisme dans la mise en œuvre des initiatives de nature à hisser le flambeau de la direction de Gilbert Déou Malé.

Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre Houngbedji a clarifié la situation et peint en blanc le DG du Fonds des Arts et de la Culture. Selon lui, il n’est nullement question de mauvaise gestion ou de détournement au niveau du Fonds des Arts et de la Culture. Il s’agit d’une détermination d’aller de l’avant et d’améliorer les choses en matière de promotion des arts et du développement culturel de manière à offrir une sécurité et une garantie pour tout entreprenant du secteur. A en croire Wilfried Léandre Houngbédji, il ne s’agit plus d’aider pour le plaisir de le faire mais d’agir de manière à ce que le secteur de la culture et des arts se développe en offrant à tous ceux qui sont liés, la possibilité d’une vie meilleure à travers le financement des priorités. Pour plus d’éclaircissement, le SGA et porte-parole du gouvernement a insisté sur les nouvelles manières de décaissement, lesquelles feront suite aux avis techniques du comité scientifique dans le secteur des arts et de la culture. Ceci en tenant compte de l’objectivité et de la pertinence des projets soumis, lesquels doivent être en harmonie avec la vision du gouvernement.

Le directeur du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Deou Malé victime de sa rigueur et de ses compétences professionnelles a donc été lavé de tout soupçon de malversation.