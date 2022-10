UAC : Voici la liste des styles vestimentaires proscrits par le recteur

Vues : 2

Félicien Avlessi, Recteur de l’UAC

A travers un communiqué en date du 21 octobre 2022, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi met fin aux désordres des étudiants sur le plan vestimentaire. L’habillement des étudiants est désormais surveillé et encadré par des dispositions universitaires. Il est dorénavant interdit aux étudiants de l’Université d’Abomey Calavi de porter des tenues vestimentaires déviant les normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche. Sont interdit les styles vestimentaires suivants: les pantalons taille basse, les débardeurs, les jupes taille basse, les jupes mini et /ou à fentes exagérées, les tenues décollectes. Selon le communiqué du Recteur, ces tenues interdites ne répondent pas aux normes prescrites dans les différentes entités de l’UAC. Le Recteur invite les étudiants à adopter un « style vestimentaire correct et digne de leur statut et du milieu universitaire ». Ceux ou celles qui ne respecteront pas cette prescriptions subiront les rigueurs de la loi pour « non-respect des dispositions qui encadrent le port vestimentaire » à l’UAC.