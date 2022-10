Sécurité au Bénin : Abdoulaye Bio Tchané dévoile la stratégie du gouvernement

Vues : 2

Poignée de main entre le ministre Abdoulaye Bio Tchané et la Sous-secrétaire d’état américain Anne Witkowsky

Le ministre d’Etat chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a tenu une rencontre avec une délégation du gouvernement américain conduite par la sous-secrétaire d’état américain le mercredi 19 octobre 2022 au siège du ministère. L’objectif est de renforcer la capacité des communautés locales affectées par les actes terroristes, à travers un partenariat avec les Etats-Unis.

De quoi s’agit-il : Depuis quelques mois, le Bénin est confronté à une crise d’insécurité notamment dans la zone nord. Ces intrusions djihadistes freinent le développement de ces zones attaquées et par ricochets au développement du pays. Conscient de ce problème, le gouvernement du Bénin a décidé de renforcer son partenariat avec les Etats-Unis, d’où la tenue de cette séance d’échange avec le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Au cours des échanges, les questions de partenariats, de sécurité, de prévention, et des propositions de résolution de l’insécurité qui prévaut dans la zone nord du Bénin ont été abordées. Ceci, pour non seulement faire face aux attaques terroristes mais également se pencher sur les problèmes liés au développement des populations dans cette zone.

Ce qu’en disent les autorités : À la sortie de cette rencontre, le ministre d’Etat Bio Tchané a fait savoir que l’exécutif travaille déjà depuis quelques années avec le gouvernement américain essentiellement sur les questions de développement. « Depuis quelques mois nous sommes confrontés à une crise d’insécurité dans notre pays notamment dans la zone nord. Et la coopération avec ce pays s’étant un peu plus aujourd’hui vers ce domaine. Nous avons échangé sur les initiatives régionales en matière de prévention, de partenariat et de résolution de cette crise-là », a-t-il laissé entendre avant de dévoiler les deux axes sur lesquelles se base la stratégie du gouvernement. Il s’agit selon lui, du renforcement de la sécurité et le renforcement du développement dans les zones affectées par le terrorisme. Le ministre d’Etat Bio Tchané a ensuite expliqué que cette coopération se veut être fructueuse pour le peuple béninois, puisque plusieurs stratégies seront mises en œuvres pour garantir la sécurité des Béninois et par conséquent amorcer le développement. Un point de vue approuvé par la Sous-secrétaire d’état américain Anne Witkowsky qui a souligné que cette rencontre a pour objectif de « développer une approche inclusive tout en essayant de mettre l’accent sur la sécurité de ces communautés afin que dans les années à venir les problèmes que nous rencontrons par rapport à la sécurité dans le pays puissent avoir une solution à travers cette approche inclusive et ce partenariat que le gouvernement des Etats-Unis est en train de développer avec le Bénin ».

Entre les lignes : A travers ce partenariat scellé, les deux pays mettront en place un véritable cadre sécuritaire qui prendra en compte les populations puisque plusieurs initiatives et stratégies de protections sont prévues et ce sous le couvert des américains qui ont une grande expérience dans le domaine sécuritaire et de prévention. Etaient présents à cette rencontre, le ministre d’Etat chargé de l’économie et Ees finances Romuald Wadagni, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Aurélien Agbénonci, le ministre délégué à la défense Fortunet Alain Nouatin, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon.

Assise Agossa