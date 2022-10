Préparatif des prochaines législatives: Ayadji reçoit l’adhésion du ‘’Mojedec’’ à Moele-Bénin

Vues : 1

Le Mouvement des jeunes pour le développement de la cité (Mojedec) s’est rallié au parti Moele-Bénin, le samedi 8 octobre 2022. La cérémonie officielle de déclaration d’adhésion s’est déroulée à la salle de conférence du centre d’accueil Sainte Anouarite d’Abomey-Calavi.

Comment : Les militants du Mouvement des jeunes pour le développement de la cité (Mojedec) font désormais partie du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Ils ont rejoint officiellement la barque de (Moele-Bénin) à travers une déclaration d’adhésion. Ces jeunes réunis autour du Mojedec, ont fait le choix de contribuer à l’animation de la vie politique nationale sous les couleurs de Moele-Bénin.

Qui étaient présents : Plusieurs responsables du Bureau politique national et cadres du parti ont assisté à la cérémonie. Il s’agit, entre autres, du président du Moele-Bénin, Jacques Ayadji, des vice-présidents Marie-Noëlle Paraïso, Rodrigue Bognon, David Koffi Aza, du coordonnateur Saturnin Dognon et du chargé de mission Maurice Tchibozo.

Que disent-ils : « Nous membres du Mojedec, sommes venus au parti Moele-Bénin par conviction », a déclaré Gérard Dossou, président du Mojedec. Tout en saluant le rôle déterminant qu’a joué le préfet Bienvenu Milohin et le vice-président Rodrigue Bognon dans leur choix de rejoindre les rangs de Moele-Bénin, il a annoncé qu’il y aura des adhésions massives dans les jours prochains à Moele-Bénin. Au nom de ses camarades militants du mouvement, il s’est engagé en toute responsabilité et selon les textes, qui régissent leur nouveau parti pour l’émancipation du Bénin. « Nous leaders et membres des communes politiques d’Abomey-Calavi, de Godomey, de Sô-Ava et de Zè vous déclarons aujourd’hui de nous accepter en tant que membres du parti Moele-Bénin. Ensemble, nous allons dans chaque quartier et village du Bénin enraciner notre cher parti. Ensemble, nous sommes plus forts », a-t-il dit. Prenant acte de ce ralliement, le président Jacques Ayadji a rappelé que l’adhésion est d’abord un acte individuel et volontaire. Mais avant, il a exposé au public les textes fondamentaux du parti, ses valeurs et ses idéaux.

Alban Tchalla