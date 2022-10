Réhabilitation de la cité historique de Nikki: Abimbola rassure le peuple Baatonou Boo sur la promesse de Talon

Vues : 1

(Le démarrage imminent des travaux de construction du palais royal de Nikki et de l’arène de la Gaani)

Le Ministre du tourisme, de la culture et des arts et sa collègue du numérique et de la digitalisation, à la tête d’une délégation composée du Chargé de mission du Chef de l’État au tourisme et à l’attractivité du territoire, du Conseiller technique à la culture du Ministère, du Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT), et d’autres cadres techniques étaient à la cour de sa Majesté Sina Naïna III, roi de Nikki, le vendredi 7 octobre 2022.

Pourquoi cette descente : Instruits par le Gouvernement du Bénin à l’issue du Conseil des Ministres du 28 septembre dernier, les équipes des Ministères en charge de la culture et du cadre de vie et de l’ANPT sont à pied d’oeuvre depuis plusieurs jours pour le démarrage effectif des travaux de construction du palais royal de Nikki, un patrimoine culturel et touristique majeur, et de l’arène de la Gaani. Les échanges avec l’autorité royale en présence des ministres la cour, du Maire de Nikki, du Professeur Bio Bigou et bien d’autres personnalités de la région membres du Groupe de suivi, visent à donner un coup d’accélérateur à ces deux projets importants pour le Gouvernement du Président Patrice Talon .

Que retenir du message du ministre : À l’entame de la séance, le Ministre Abimbola a réaffirmé la volonté et la détermination du Chef de l’État à préserver ce patrimoine et d’en faire un véritable pôle touristique moderne à travers la mise en œuvre d’un Programme spécial de réhabilitation de la cité historique de Nikki qui, ine fine, permettra de doter la région d’un palais royal magnifique et digne du nom sur un domaine de cinq hectares déjà identifié et viabilisé. Il a profité de l’occasion pour expliquer le bien fondé de la réforme de l’assainissement de la chefferie traditionnelle. À cet effet, les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux avant la fin de l’année en cours, et surtout pour la réalisation des travaux de qualité dans un bref délai, a rassuré le chef de la délégation gouvernementale. Cerise sur le gâteau, Jean-Michel Abimbola a annoncé à l’assistance les démarches entreprises par son département ministériel pour l’inscription de la Gaani dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO. Une nouvelle qui a réjoui aussi bien le roi que toute la communauté Baatonou Boo.

Rastel Dan