Obssu/Jeux Universitaires 2022: 4 disciplines en lice, tout savoir sur le nouveau format

Oswald Homeky, ministre des sports

Ce que vous devriez savoir: Le Ministère des Sports à travers son bras opérationnel l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire vient de jeter les bases d’une nouvelle dynamique dans le monde du sport universitaire. En effet, cette structure dirigée par le duo Donald Alexis Akakpo et Judicaël Ayadokoun, a changé la formule d’organisation de la compétition. Ce que le ministre des sports, Oswald Homeky assisté du Directeur Général Adjoint de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire, Smith Judicaël Ayadokoun, a présenté aux responsables ou représentants des universités publiques et privées engagées dans les jeux universitaires. La séance de présentation a eu lieu dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, le mercredi 05 Octobre 2022.

Cette séance placée sous le sceau du renouveau du sport universitaire, s’est déroulée en deux temps. Une présentation de la nouvelle architecture des jeux universitaires au Bénin animée par le Dga/Obssu, Judicaël Ayadokoun et une intervention du Ministre Oswald Homeky pour apporter des précisions et décliner les grandes lignes, et la deuxième partie consacrée aux questions et suggestions des acteurs des universités publiques et privées présents à cette cérémonie.

Entre les lignes : On retient que ces jeux se dérouleront cette année en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 Novembre prochain va durer deux semaines. Elle se déroulera simultanément sur 05 sites à savoir: Université de Parakou ( Zone 1 qui regroupe le Borgou, l’Atacora, la Donga et l’Alibori), Stade Goho d’Abomey ( Zone 2 qui regroupe le Zou, le Mono, le Couffo et les Collines ), l’université d’Abomey-Calavi ( Zone 3 qui regroupe les entités publiques et privées de l’Atlantique), le Collège Père Aupiais ( Zone 4 qui regroupe les universités du Littoral) et le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ( Zone 5 qui regroupe l’Ouémé et le Plateau). A l’issue de cette phase, il y aura la phase finale prévue pour mi-décembre. Au total 33 entités universitaires publiques et 25 entités universitaires privées, regroupées en 05 zones sont en lice pour se défier dans 4 disciplines que sont le Football, le Basketball, le Handball et l’Athlétisme.

Ce que dit le ministre : «Nous voulons cette fois-ci, ensemble avec les acteurs des universités publiques et privées, mettre en place quelque chose de bien cohérent, de bien suivie et qui permet l’expression des talents en milieu universitaire», a fait savoir le Ministre des Sports qui n’a pas manqué de rassurer de la bonne organisation desdits jeux et du suivi rigoureux qui sera fait des talents détectés à l’occasion. Le patron des Sports a profité de l’occasion pour dire tout le bien qu’il pense des autres disciplines sportives, qui assure t-il, seront progressivement intégrées dans l’organisation de ces jeux.

Par ailleurs : Les jeux Universitaires sont une compétition qu’organise l’Obssu qui se veut aujourd’hui un véritable championnat pour les universités afin que les talents qui s’y trouvent puissent s’afficher et être dénichés pour contribuer à l’essor du sport national. C’est la vision d’une telle organisation. Et l’Obssu fait bien de revoir le format afin de contenter toutes les universités sur toutes l’étendue du territoire national.

Anselme HOUENOUKPO